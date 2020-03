Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Foto: dpa-Archiv

Wiesloch. (pol/rl) Der 33-jährige Zino W. wird seit Donnerstagabend vermisst. Der Mann war wegen einer Straftat in der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch, auf einer geschlossenen Rehabilitationsstation, untergebracht und nutzte einen begleiteten Hofgang zur Flucht. Eine akute Fremd- oder Eigengefährdung bestehe nach Auskunft der Ärzte derzeit nicht.

Der 33-Jährige soll 1,88 Meter groß und etwa 100 Kilogramm schwer sein. Er habe eine kräftige Statur, kurzes braunes Haar und trug einen grauen Jogginganzug sowie graue Nike-Schuhen.

Info: Wem der Mann aufgefallen ist oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wende sich an den Kriminaldauerdienst in Mannheim unter der 0621/174-4444 oder den in Karlsruhe unter der 0721/666-5555.