Fast vierstündiger Großeinsatz für die Rettungskräfte: Gestern Morgen war ein Vereinsheim in Wiesloch in Brand geraten, der Sachschaden liegt bei zirka 100 000 Euro. Foto: Feuerwehr

Wiesloch. (RNZ) Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr geriet das Vereinsheim eines Motorradclubs in den Auwiesen in Brand. Nach den bisherigen Feststellungen eines Brandermittlers des Polizeireviers Wiesloch, der den Brandort am Montag unter die Lupe nahm, gibt es derzeit keinen Hinweis auf Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich auf einen technischen Defekt als mögliche Brandursache. Das teilt die Polizei mit.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 100.000 Euro. Flammen und Rauchsäule waren weithin zu sehen.

Für die Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Wiesloch, Frauenweiler und Leimen vor Ort. Wie die Wieslocher Wehr mitteilt, stand das Gebäude bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Unter dem Einsatz von Atemschutzgeräteträgern und mit Hilfe der Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Die Feuerwehrleute fanden auch Gasflaschen vor, die sie zügig aus der Gefahrenzone brachten.

Gegen 7.15 Uhr waren die Flammen am Sonntagfrüh unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten aber gestalteten sich schwierig. Daher kam zur Unterstützung der Ortsverband Wiesloch-Walldorf des Technischen Hilfswerks (THW) mit vier Fahrzeugen zum Einsatz. Mit Hilfe des Teleskopladers konnten Teile des Dachs angehoben werden, um so an Glutnester heranzukommen. Um 10 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht.

Vor Ort machten sich Bürgermeister Ludwig Sauer und Kreisbrandmeister Udo Dentz ein Bild von der Lage. Des Weiteren kam ein Messfahrzeug der Feuerwehr Leimen zum Einsatz, das nach der Prüfung an verschiedenen Stellen keine Schadstoffe feststellen konnte. Um die Verpflegung der Einsatzkräfte kümmerte sich der Rotkreuz-Ortsverein Wiesloch.

Bis gegen 11 Uhr waren zirka 40 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kamen 20 Angehörige des Rettungsdiensts und des Roten Kreuzes, zehn Helfer des THW und zehn Verantwortliche der Polizei, der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe sowie des Energieversorgers.

