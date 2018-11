Müssten die Stadtwerke künftig eine Konzessionsabgabe an die Stadt für die Nutzung der Leitungssysteme zahlen, würde das den Wasserpreis in Wiesloch um 15 Prozent erhöhen. Die Ausschüsse diskutierten über diese Frage. Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Gemeinderat. Foto: dpa

Wiesloch. (hds) Ob die Gebühren für Frischwasser ab dem kommenden Jahr um 15 Prozent steigen, wird endgültig erst in der kommenden Sitzung des Gemeinderats entschieden. Mit der Einführung einer Konzessionsabgabe und der damit verbundenen Gebührenanhebung beschäftigten sich jedoch bereits im Vorfeld die beiden Ausschüsse für "Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales" sowie "Technik und Umwelt". Konkret geht es um eine Abgabe der Stadtwerke an die Stadt, und zwar für die Nutzung der bestehenden Leitungssysteme, die der Stadt gehören. Die zu entrichtende "Miete" wird dann im Gegenzug über die Erhöhung der Gebühren wieder finanziert.

Nach den vom Betriebsausschuss der Stadtwerke vorgelegten Berechnungen würde bei einem positiven Votum am kommenden Mittwoch der Preis pro Kubikmeter Frischwasser von derzeit 2,20 Euro auf 2,53 Euro steigen, eine Erhöhung um 15 Prozent. Insgesamt könnten den städtischen Kassen dann rund 418.000 Euro an Mehreinnahmen zugeführt werden, die nicht zweckgebunden sind. Allerdings nur, wenn die gesetzlich geregelte Maximalerhöhung beschlossen würde.

Hinzu kommen dann für die Verbraucher auch noch leicht gestiegene Gebühren beim Schmutz- und Niederschlagswasser. Bereits im Vorjahr hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Verwaltung solle die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine solche Konzessionsabgabe erarbeiten und vorlegen. Die Verwendung der zu erwartenden Einnahmen sollen, so das Votum vom November des Vorjahres, durch den Gemeinderat festgelegt werden.

"Wir werden da nicht mitgehen", kündigte Klaus Rothenhöfer im Namen der SPD-Fraktion an. Das klare "Nein" begründete er damit, dass Wasser ein Grundbedürfnis für die Menschen sei. "Es trifft finanzschwache, mehrköpfige Familien dann besonders hart", gab er zu bedenken. "Das werden dann pro Jahr rund 50 Euro sein, die zusätzlich von den Bürgern aufzubringen sind", rechnetet Eckhart Kamm (SPD) vor. Seitens der CDU begrüßte Werner Philipp zwar die zusätzliche Einnahmequelle, aber 15 Prozent seien doch gleich "ein großer Schritt". Er fragte nach, ob nicht eine schrittweise und so doch eher moderate Erhöhung möglich sei.

"Dies ist in den bestehenden Regelungen nicht vorgesehen und damit nur schwer umsetzbar", antwortete Marcus O. Krumrey vom Betriebsausschuss der Stadtwerke. Vielmehr wurde vorgeschlagen, eine jährliche Gebührenüberprüfung vorzunehmen. Die vorgeschlagene Gesamtlaufzeit der Konzessionsabgabe soll 20 Jahre betragen.

Sollte dieser Vertrag nicht zustande kommen, würden sich die Gebühren für Frischwasser von 2,20 Euro auf 2,26 Euro erhöhen. Hinzu kommt eine angekündigte Anhebung der Grundgebühren, die jedoch für den größten Teil der Wieslocher Haushalte gleich bleiben und nur größere Abnehmer wie beispielsweise Gewerbebetriebe betrifft.

Die bei einem positiven Entscheid eingenommenen Finanzmittel können unterschiedlich genutzt werden. Mehrere Möglichkeiten wurden dabei in den Ausschusssitzungen angesprochen. Zum einen könnten mit den zu erwartenden Mehreinnahmen Verluste beim Freibad oder der Fernwärme minimiert werden oder die Gelder würden in andere Projekte fließen. "Wir haben nun politisch zu entscheiden, ob die vorgelegte Abgabe erhoben werden soll und dies geschieht in der nächsten Sitzung des Gemeinderats", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Auch bei den Abwasser- und Niederschlagswassergebühren steht eine Anhebung ins Haus. Wie Kämmerin Petra Hoß ausführte, hat man eine entsprechende Kalkulation für das Jahr 2019 erstellen lassen. Wegen einer Überdeckung aus dem Vorjahr, von der Teilbeträge in die Berechnung mit eingeflossen seien, werde man bei Abwasser eine moderate Steigerung von 1,48 auf 1,55 Euro (Abwasser) und beim Niederschlagswasser von 0,33 auf 0,37 Euro vorschlagen - jeweils auf den Kubikmeter bezogen.