Walldorf/St. Leon-Rot. (aham) Ferien und schlechtes Wetter: Das ist doch die ideale Gelegenheit, um mal wieder ins Hallenbad zu gehen! Das haben sich in den letzten Wochen so einige Familien gedacht. Nur: Zum Teil hatten zu viele die gleiche Idee. Aufgrund der Corona-Zutrittsbeschränkungen kamen die Hallenbäder in Walldorf und St. Leon-Rot des Öfteren an ihre Belastungsgrenze. Immer wieder mussten sie in den vergangenen Wochen sagen: "Jetzt kommt keiner mehr rein."

Von einer zehn Meter langen Schlange und bis zu 45 Minuten Wartezeit berichtet etwa Karin Sauer vom Aqwa Bäder- und Saunapark in Walldorf. "Jetzt in den Ferien war es schon extrem", sagt Sauer. "Wir mussten immer wieder einen Einlassstopp verhängen." Denn wegen der Pandemie sei die Zahl der Gäste begrenzt worden: Ins Hallenbad dürften nur 100 Menschen gleichzeitig, in den Saunabereich 75.

Den größten Andrang gebe es stets am Vormittag, weiß Sauer. Wenn das Hallenbad um 9.30 Uhr seine Pforten öffne, würden die Badegäste nach und nach eintrudeln, sodass es gegen 11 Uhr bereits den ersten Einlassstopp geben würde. "Da wir aber nur Zwei-Stunden-Karten haben, geht relativ zügig wieder jemand raus und der Nächste darf rein", erklärt Sauer. Glücklicherweise sei die Mehrheit der Gäste aber entspannt. Nach fast zwei Jahren Pandemie seien die Menschen schon einiges gewohnt.

Wer sich das Warten nicht antun möchte, kann sich auf der Internetseite des Walldorfer Hallenbads unter der Rubrik "Auslastung" informieren. Dort zeigt eine Ampel, wie viele Gäste sich aktuell in Bad und Sauna befinden. Das kann sich zwar auf dem Weg in die Schwetzinger Straße 88 ändern, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt. Wer keine Lust auf Warten hat, dem empfiehlt Sauer die Abendstunden: Ab 18, 19 Uhr müsse man keine Schlange befürchten. Auch ist sich Karin Sauer sicher, dass sich die Lage nach den Ferien wieder entspannt.

Ähnliches weiß Marvin Kolanczyk vom Hallenbad Badespaß in St. Leon-Rot zu berichten. Als das Bad etwa am Dienstag nach der Mittagspause wieder öffnete, standen bereits über 80 Badegäste draußen – dabei hat das Bad derzeit den Zutritt von sich aus auf 80 Personen beschränkt. "Wir haben alle reingelassen und waren allein mit Kassieren, Impfausweise und Tests überprüfen eine Stunde beschäftigt", erzählt Kolanczyk. Wer danach kam, musste warten, bis wieder jemand das Hallenbad verlässt. "Die Leute gehen aber gut damit um", so Kolanczyk. "Das ist schon in den Köpfen drin."

Drei Mal sei es seit der Wiedereröffnung des Bads im Herbst vorgekommen, dass es wegen des großen Andrangs kurzzeitig geschlossen werden musste. Pauschale Zeiten, wann der Zulauf besonders groß ist, könne man aber im "Badespaß" nicht erkennen. Kolanczyk: "Das ist einen Tag so und am nächsten wieder anders." Prinzipiell könne man nur sagen: "Wenn Ferien sind und das Wetter schlecht ist,dann ist das Bad voll mit Familien." Der Hallenbad-Mitarbeiter empfiehlt einen Blick auf die "Badespaß"-Facebook-Seite. Dort würden die Kollegen manchmal Bescheid geben, wenn das Bad wegen Überfüllung keine neuen Gäste mehr hineinlässt.