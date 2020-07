Rauenberg/Walldorf. (tt) Die Städte Rauenberg und Walldorf verzichten auf die Kinderbetreuungsgebühren, die während der coronabedingten Schließung der Einrichtungen angefallen sind. Das haben die Gemeinderäte beider Städte jeweils einstimmig beschlossen.

Die Auswirkungen auf den Haushalt könnten unterschiedlicher nicht sein: In Walldorf beläuft sich das Defizit von Mitte März bis Ende Juni auf 266.000 Euro. Die Soforthilfen des Landes liegen bei rund 256.000 Euro, wobei nicht der komplette Betrag für die Ausfälle in der Kinderbetreuung vorgesehen ist. Rauenberg muss hingegen trotz Soforthilfen einen großen Teil der Gebühren aus dem eigenen Haushalt schultern: Für die Monate April bis Juni belaufen sich die Ausfälle auf 285.872 Euro, vom Land sind allerdings nur 136.849 Euro an Soforthilfen eingegangen, von denen rechnerisch nur 82.110 Euro für die Kinderbetreuung vorgesehen sind.

Bislang hatten die beiden Städte die Gebühren nur ausgesetzt, weil der Städte- und Gemeindetag bei den Verhandlungen über die Soforthilfen einen sofortigen Verzicht als kritisch angesehen hatte. Dieser hätte die Verhandlungsposition der Kommunen schwächen können. Da die Einrichtungen nun in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen liefen, sei es an der Zeit, über den Verzicht der Betreuungsgebühren zu entscheiden.

"Größtenteils müssen wir die Summe selbst decken", erklärte Rauenbergs Kämmerer Thomas Dewald im Gemeinderat. Bei den Verhandlungen der kommunalen Verbände über die abschließenden Hilfen im Solidarpakt sei deutlich geworden, dass es nicht Ziel der Förderung sei, der Stadt die Elternentgelte komplett zu erstatten, so Dewald. Die Auszahlung der Soforthilfen errechnet sich nicht nach der Finanzkraft der Kommunen, sondern unter anderem aus der Größe der Gemeinde und der Anzahl der betreuten Kinder. Nicht vom Erlass betroffen sind sowohl in Rauenberg wie auch in Walldorf die Gebühren für die Notbetreuung.

Trotz der hohen Summe war der Verzicht in Rauenberg im Gemeinderat unumstritten: "Es wurde keine Leistung erbracht, deshalb können wir auch keine Gebühren erheben", sagte Ludwig Schäffner (Freie Wähler). Dem konnte auch Friso Neumann (FDP) zustimmen. "Wir begrüßen, dass die Eltern entlastet werden", erklärte Jürgen Bender (CDU). Allerdings frage er sich, ob die Stadt auf die Gebühren angesichts der Finanzlage überhaupt verzichten dürfte und ob das bei einer Prüfung zu Schwierigkeiten führen könne.

Denn Dewald hatte zuvor erklärt, dass man theoretisch die Gebühren auch ohne Betreuung rechtssicher einnehmen könne. "Ich weiß es nicht", antwortete Dewald. Er befürchtet aber, dass die Gemeindeprüfungsanstalt bei einer Prüfung in zwei Jahren die Zwänge, die durch die Pandemie entstanden seien, nicht mehr berücksichtige. "Wir können heute Klarheit schaffen, denn der Schwebezustand für die Eltern muss endlich ein Ende haben", sagte Christiane Hütt-Berger (SPD). Dem stimmte Manuel Steidel (Grüne) zu: "Die Eltern waren in einer absoluten Ausnahmesituation." Mit dem Verzicht könne man sie nun unterstützen.

Ähnlich sieht es in Walldorf aus: "Wir waren uns schnell einig, dass wenn wir keine Betreuungsleistung anbieten können, wir auch keine Beiträge erheben", berichtet Bürgermeisterin Christiane Staab. Es sei zunächst ein wichtiges Signal an die Eltern gewesen, nun habe der Gemeinderat deshalb die bislang ausgesetzten Gebühren erlassen. "Wir wollten da vorangehen, auch im Hinblick auf die anderen Träger", betont der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Bei den städtischen Einrichtungen und den "Zipfelmützen" trägt die Stadt das Defizit zu 100 Prozent, bei denen der evangelischen und katholischen Kirche zu 95 Prozent.