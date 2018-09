Von Lisa Wieser

Walldorf. Hallo Sportsfreunde, hier ist Rudi Schaluppke, Bademeister eines Kombibads in einem sozialen Brennpunktviertel in Köln, darin steht er täglich am Beckenrand. Macht nicht nur Saunaaufgüsse mit Patschuli, sondern ist Innen- und Außenbeckenminister und betreut ein multi-buntes Badeklientel: Aufgemotzte Kraftprotze in Bermudas, die selbst auf den Zehner ihr Smartphone mitnehmen, um ein Selfie vor dem Sprung zu machen, hochmotivierte Muttis von furchtbar schlauen Kindern mit drei wahnsinnig klingenden Vornamen, wie es zur Zeit üblich ist, renitente Rentner und pöbelnde Pubertierende, die so was von nerven, dass er nicht selten Verrenkungen wegen überschüssigen Adrenalinschüben bekommt. In seinem Beruf ist er Mädchen für alles, Aufpasser, Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Sonderpädagoge, Diplomat und vor allem: Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft. Da hilft nur eine klare Ansage: "Wer bei mir schwimmt und sich daneben benimmt, geht duschen. Und wenn ich sage‚ der Zehner bleibt zu, bleibt auch die Arschbombe unten."

Es hätte wohl keine bessere Auftaktveranstaltung für das Walldorfer Zeltspektakel geben können, als der Auftritt von Robbi Pawlik alias Bademeister Schaluppke mit seinem Programm "Zehn Jahre unterm Zehner". Die Stimmung ist ausgesprochen heiter, der Rahmen ist stets erfreulich frisch und entspannt, man kommt schnell miteinander ins Gespräch, Komiker Pawlik selbst mischt sich noch kurz unters Publikum, bevor es losgeht. Vor zehn Jahren gab er sein Bühnendebüt als Schaluppke, inzwischen ist er zu einer festen Größe in der Kleinkunstszene geworden, und das zu Recht. Als Bademeister kommt er trotz heftigen Ansagen unglaublich sympathisch daher und hat viel zu bieten: verbale Volltreffer, Hip-Hop, Songs, Tanz und reichlich Bewegungskomik, die den Abend füllen.

Ob Auseinandersetzungen mit aufgeblasenen Jungmännern, allesamt in Halbmast-Bermundas und mit so viel Pomade im Vogelnest auf dem Kopf, dass er sie erst mal zum Bademützentragen verdonnert oder unter die Dusche schickt, damit das Wasser nicht verklebt. Dazu pubertierende "Chantals" und "Nicollls", die augenverdrehend dümmlich und pampig drauf sind, da muss er ihnen vor jedem halbwegs verständlichen Satz erst einmal Grammatik beibringen. Da erzählt er vom blockflötenbedudelten Salzwasserbecken, an dem selige Esoteriker tief einatmen, während unter Wasser heftigste Liebesspiele toben. Schaluppke ist ein Mann aus dem Leben. Als Bademeister steht er nicht in dicken Hosen am Beckenrand und zählt die Fliesen aus Langeweile, sondern hat es hauptsächlich mit den Auswüchsen des sozialen Brennpunkts und deren Folgen.

"Sportsfreunde, geht Duschen!", ermahnt er unablässig, gerade die, die unerträgliche Sprüche loslassen, sodass er schon mal den "Tower" schließt. Er scheut sich auch nicht, den ewig handtuchplatzreservierenden Spießern die Liege unterm bestickten Frottee wegzuziehen und ein Stück wegzurücken. "Das Handtuch ist Eigentum des Badegasts, aber die Liege gehört dem Komibad." Auch rabiate Rentner in Blümchenbadekappen, die zur Gymnastik im Becken stehen, bekommen ihr Fett weg. Über allem hängt Chlorgeruch, den man nicht mehr rausbekommt, auch abends nicht, "deshalb heiraten Bäderangestellte untereinander, damit sie es nachts nicht merken".

Der "weiße Hai vom Beckenrand" ist ein perfekter Beobachter, sagt, was Sache ist, schickt nervige Badegäste eloquent in die Umkleide und löst beim begeisterten Publikum Lach-Kaskaden aus. Gekonnt bezog er die Zuschauer in die Show mit ein und schonte als synchronschwimmender Bademeister weder sich selbst noch die Zuschauer, die mit Vergnügen dabei waren. Unter ihnen waren Julia Müller und Saunameister Swen Basch vom Walldorfer Aqwa Bäder- und Saunapark. Sie waren begeistert und bestätigten: "Das pure Leben, das wir zu 99 Prozent wiedererkannt haben." Nach der Veranstaltung gab es noch Geselligkeit am wärmenden Lagerfeuer mit Musik von der "Louis Trinker Band". Ein toller Abend, weitere folgen.