Walldorf. (seb) Unsinn und Hintersinn wechseln rasend schnell. Einen roten Faden sucht man in diesem "Seemannsgarn" vergebens und viele der Witze sind flach wie die windstille See. Aber das tut dem Charme des Auftritts von Dirk Langer alias "Nagelritz" beim Walldorfer Zeltspektakel keinen Abbruch.

Der Komiker und Sänger aus Gelsenkirchen leiht sich Texte und Betragen bei Joachim Ringelnatz, verkörpert quasi dessen Kunstfigur Kuddel Daddeldu, den Seemann. Entsprechend wird’s mal zum Schreien komisch, mal morbid, mal sehnsüchtig, mal romantisch, nur um dann in glatten Nonsens auszuarten. Was Langer macht, kann nicht völlig überzeugen, aber wie er’s macht, ist einfach ein Riesenspaß.

Er nutzt das Manegenrund und damit die Nähe zum Publikum nämlich voll aus, sucht sofort den Kontakt und lässt ganz spontan die tollsten Sprüche los. Mit "Dampf in der Bude" gondelt er durch die Reihen, scherzt mit den Spektakel-Technikern, pickt sich aber vor allem Zuschauer heraus, denen er die Bälle zuspielen kann.

Etwa einen Langzeit- und Vielerleistudenten, einen Schriftsetzer und den Besitzer einer schicken Uhr, die Nagelritz sofort haben will: 100 Euro? 500? 600? Er bewundert ein seit 32 Jahren verheiratetes Paar ("Auf der Reeperbahn sind 32 Minuten eine stabile Beziehung") und natürlich flirtet er mit Ilse und Lisa - schließlich hat ein Seemann in jedem Hafen eine, die auf ihn wartet, nur "in Walldorf bin ich noch Single". Nur lag er daneben, als er versicherte: "Das Zeltspektakel ist wie ne Therapiegruppe, hier dringt nichts nach außen."

So wickelt er mit seinem Seemannsgarn alle ein und erfreut sie zudem mit seinen Liedern. "Ich glaube, dich hat der liebe Gott an einem Sonntag zusammengespleißt", singt er "Daddeldus Lied an die feste Braut", macht richtig Lust, das alte Ringelnatz-Lesebuch noch mal hervorzukramen, vielleicht bei einer Tasse Tee - mit Rum natürlich.

Rockig oder balladesk wird es, mitunter erklingt eine bekannte Melodie, etwa Bellafontes "Banana Boat Song". Dazu begleitet Nagelritz sich am Schifferklavier oder auch einer kleinen Gitarre. Hier benutzt er fürs Sliding gekonnt seine ganze Buddel, nicht nur ein "Bottleneck".

Der Aufforderung mitzusingen, kommen die Zuschauer gerne nach und werden gelobt, wenn sie sich textsicher geben und den Ton treffen: "Ich bin begeistert von euch." Zum Ende eines Lieds zu kommen, fällt ihm da nicht leicht, immer muss er zwischendurch "verzählen" oder mit den Zuschauern scherzen. Zu Beginn verhaspelt er sich und macht prompt Werbung: "Auf meiner CD ist alles fehlerfrei."

Schön ist, dass Nagelritz sich vorab schlau gemacht hat, wo er überhaupt ist. So kann er erzählen, dass er über Nordsee und Rhein gekommen ist, "im Leimbach bin ich mitm Containerschiff stecken geblieben". Mit dem Schiff war er schon überall und hat alles Mögliche erlebt. Hafenrundfahrt hat er mit dem U-Boot angeboten, das gar nicht erst ablegen musste, weil er Dias ins Periskop legte: "Neuschwanstein, das Brandenburger Tor ..."

Nebenbei macht er sich über Männer-Selbstfindungsgruppen lustig, die im Gespräch und auf hoher See an der Reling "alles rauslassen", und schildert bizarre Abenteuer im Schwimmbad, wo Rentner, die unbeirrbar ihre Bahnen ziehen, "ihre Hoheitsgewässer mit Waffengewalt verteidigen".

Absurde, selbst gemalte Bilder bereichern den Abend, etwa das vom "Beistellfisch" mit vier Beinen und einer Schublade, in der die Weibchen den Laich haben. Es gibt prompt ein Lob, als ein Zuschauer errät, was er auf hoher See so alles malt: "Nur Wasser!"

Überhaupt die Ratespiele: Zum Ergötzen der Zuschauer lehrt er sie seine Seemanns-Signale wie "Wir sind ein Flugzeugträger" oder "Wir sind ein Tretboot". Die gibt der Seemann selbstverständlich über Flaggen, betont er den Unterschied mit Blick auf seine Buddel: "Ne Fahne kriegst du hiervon." Später lässt er einen Zuschauer kosten, der verblüfft ist: "Der ist ja echt." Prompt erwidert Nagelritz: "Natürlich, meint ihr ich bin Schauspieler?" Als Lohn fürs Richtigraten gibt es übrigens jedes Mal "Ahoi Brause" - der Auftritt ist schließlich ein Gesamtkunstwerk.