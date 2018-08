Inzwischen steht das Zelt, in dem in den kommenden zwei Wochen das Walldorfer Zeltspektakel stattfindet. Am heutigen Dienstag beginnt das beliebte Kleinkunstfestival auf dem Gelände hinter dem Walldorfer Tierpark. Foto: von Splényi

Walldorf. (kvs) Es tut sich was im Wald! Lkw rollen im Schritttempo die schmale Schneise neben dem Tierpark entlang. Laut schallen metallische Hammerschläge durch die Stille. Und auf wundersame Weise verwandelt sich das Areal um die Grillhütte hinter dem Tierpark: Wo eben noch Walldorfer Kinder ihren "Urlaub ohne Koffer" verbracht haben, entsteht ein fast magischer Ort. Die Vorbereitungen zum "Zeltspektakel", das ab Dienstagabend seine Gäste erwartet, sind fast abgeschlossen.

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der umfangreichen Vorbereitungen und Aufbauarbeiten. Beim von vielen lang ersehnten Landregen bauten am Samstagvormittag fleißige Hände das Zirkuszelt auf, um dessen Manege sich bereits zum 18. Mal zahlreiche Gäste versammeln werden.

Organisator Jürgen Vogel hatte alle Hände voll zu tun. Doch vieles scheint schon routinemäßig zu laufen. Der Platz für die Zelttechnik und die Künstlergarderoben steht dabei genauso fest wie der Ort für das kleine bunte Zelt, in dem das beliebte Kinderfilmfestival stattfinden wird.

Kaum standen die weißen Pagodenzelte, kamen auch schon die Teams der Restaurants "Konoba" (St. Leon-Rot) und "Cristall" (Waghäusel) mit ihrem Mobiliar und Küchenequipment. Die Verwandlung des tristen Grillhüttengeländes lief bei diesem eingespielten Team Hand in Hand. Tischreservierungen für den Abend und die telefonische Vorbestellung der Speisen wird, wie auch in den vergangenen Jahren, als gern genutzte Dienstleistung angeboten.

Der Vorverkauf läuft laut Jürgen Vogel sehr gut. "Wie immer ist die eine Veranstaltung mehr gefragt als die andere, aber insgesamt sind wir schon ganz zufrieden."

Mit Lars Reichow und Désirée Nick ist die Verpflichtung zweier großer Namen der Unterhaltung gelungen. Da das "Wunschkonzert" von Lars Reichow innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war, wurde eine Zusatzveranstaltung am 3. September organisiert. Luft nach oben sei zum Beispiel noch bei "Nagelritz", so Vogel, ein Abend auf den er sich persönlich sehr freut. "Das nenne ich Nachhaltigkeit in der Kultur, wenn in ringelnatzscher Manier die großen Themen unserer Zeit in geistreichen Witz verpackt werden und dem Publikum am Ende ein beseeltes Grinsen ins Gesicht zaubern."

Aber auch das Quartett GlasBlasSing sei vollkommen unterschätzt. Die vier Musiker rocken mit Flaschen und Instrumenten aus Flaschen ganze Arenen und haben einen vollen Tourkalender.

Zu einem rundum gelungenen Abend gehört auch ein geselliger Abschluss, dafür sorgt in bewährter Weise an jedem Werktag die Louis-Trinker-Band. Thorsten Baumüller, Frontmann des Quartetts, war am Wochenende vor Ort, um den Bühnen- und Technikaufbau zu managen.

Seit zwölf Jahren setzt die Band den akustischen Schlusspunkt der Kleinkunstabende. Nur an den Samstagabenden ist das anders. Am ersten Wochenende wird die Band "Amber Hill" mit ihren leichten, balladigen Liedern zu Gast sein.

Und ganz neu wird es zum Abschluss der abendlichen Veranstaltungen nach dem Jubiläumskonzert der Nachtigallen eine Abschlussparty mit DJ geben. Bevor sich das Gelände wieder entzaubert, dürfen sich alle Fans von Olli Roth noch auf einen "unplugged" Matinee-Brunch am letzten Sonntag freuen.

Die Künstlerin Christine Hartmann und Zeltspektakel-Organisator Jürgen Vogel mit einem der Werke der Ausstellung. Foto: von Splényi

Seit Montagabend hängen nun auch die Bilder der diesjährigen Kunstausstellung. Die studierte Medizinerin und Werbeagenturinhaberin Christine Hartmann stellt sich mit ihren Arbeiten der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Die vorherrschenden Schwarz-weiß-Töne ihrer abstrakten Gemälde dulden wenig andere Farben. "Gern darf der Betrachter", so die Künstlerin, "seinen Gedanken freien Lauf lassen und jeder wird in den Bildern etwas anderes sehen." Anders als in ihren werbegrafischen Arbeiten, in denen sie ihr Faible für Linien auslebt, herrscht in den Bildern keine Ordnung, wie auch im richtigen Leben.

Mit Wachs, Marmormehl, einer ganzen Menge artfremd verwendeter Baumaterialien und immer einem Schuss Kaffee, der die Bilder manchmal verführerisch riechen lässt, hat die Meckesheimerin ihr faustisches Thema umgesetzt.

Und natürlich bleibt das Gelände auch tagsüber nicht ungenutzt. Neben den Gästen, die im Waldrestaurant auf Zeit zum Mittagstisch erwartet werden, erobern junge Zirkustalente die Manege. Harte Trainingstage stehen den Mädchen und Jungen bevor, ehe es zur Gala des Mitmach-Zirkus "Sorriso" an den Wochenenden heißt: Manege frei im Hotel Sorriso. Aber auch der Waldspielplatz und der Urlaub bei den Waldspielmenschen, beides Ferienangebote des Jugendzentrums Jump, ziehen viele abenteuerlustige Kids in das Waldgelände.

Ab Diernstagabend steht für Jürgen Vogel zunächst mal nur noch das Wohl seiner Gäste im Mittelpunkt. Mit unerschütterlichem Optimismus beobachtet er Regenprognosen, Windwarnungen und Waldbrandwarnstufen. "Bisher haben wir für jedes Problem eine Lösung gefunden", sagt er lachend.

Selbstredend ist Vogel schon mit den Gedanken bei dem nächsten und übernächsten Zeltspektakel und denkt über Künstlerinnen und Künstler nach. Der Erfolg und die begeisterten Zuschauer geben seinen Bemühungen und seinem abwechslungsreichen Konzept recht.