Walldorf. (kvs) Die Adventszeit, die eine Zeit der Einkehr und des Zusammenkommens ist, hat in Walldorf die beiden Kirchenchöre zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Freitag vereint. Die Sänger des evangelischen und des katholischen Kirchenchors, unter Leitung von Andrea Stegmann und Alexander Leventhal, stimmten mit traditionellen Liedern wie "Macht hoch die Tür" und "Wir sagen euch an den lieben Advent" die Gäste auf die besinnliche Zeit ein. Bei eher nasskaltem Wetter bummelten die Besucher am Freitag über den Markt und probierten den ersten Glühwein.

Bernhard Gröner, Vorsitzender der veranstaltenden Werbegemeinschaft Walldorf und Leiter des Weihnachtsmarkts, dankte in seiner kurzen Ansprache vor allem Bürgermeisterin Christiane Staab und der Stadt sowie der Wirtschaftsförderung, namentlich Susanne Nisius und Sandra Högerich, für die tatkräftige Unterstützung.

Trotz der Plusgrade freute sich das Stadtoberhaupt, den 26. Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnen zu können. Die unterschiedlichsten Waren luden in 19 Hütten "zum Stöbern, Naschen und Probieren" ein. Ganz besonders freute es Christiane Staab, dass einige Standbetreiber ihren Erlös wieder einem guten Zweck spenden und rief die Besucher zu ordentlichem Umsatz auf.

In eigener Sache machte Staab die Gäste auf den Fairtrade-Stand der Stadt aufmerksam, wo es neben fair gehandelten Produkten auch eine ganze Menge Informationen gab. Ihr ganz spezieller Dank galt dem Bauhof, der für das Aufstellen der Hütten, des Weihnachtsbaums und seine fantasievolle Einzäunung verantwortlich zeichnet.

Auf Wunsch der Bürgermeisterin stimmte der ökumenische Kirchenchor mit Unterstützung des evangelischen Posaunenchors "Lasst uns froh und munter sein" an und lud alle Anwesenden zum Mitsingen ein. Mit vielen bekannten Weisen, deren Texte an der Videoleinwand präsentiert wurden, sollten alle Anwesenden zum gemeinsamen Chorgesang "verführt" werden. Technische Probleme und eine eher unkoordinierte Organisation führten jedoch leider zu Irritationen sowohl bei den Mitwirkenden als auch beim Publikum, sodass die gut gemeinte Idee nicht wirklich zum Tragen kam.

Mit klassischen deutschen Weihnachtsliedern vertrieb das Akkordeonorchester Walldorf am Samstagnachmittag das trübe Wetter. Bei "Kling Glöckchen kling" und "Morgen Kinder wird’s was geben" konnten Jung und Alt mitsingen. Die Textzeile: "… welch ein Trubel, welch ein Leben …" beschrieb dann auch den Besucherandrang. Unter Dirigent Rudi Sailer beschwor das Orchester ganz optimistisch den fehlenden Schnee mit "Jingle Bells".

Für die kleinen Gäste ist die Märchenvorleserin immer eine ganz besondere Attraktion. Dieses Jahr haben Anne Gröner und ihr lesebegeistertes Publikum sogar ihr eigenes Zelt, in dem es neben Geschichten auch noch die Möglichkeit zum Malen und Basteln gibt.

Und dann ist der Nikolaus, der an beiden Wochenenden zu Besuch ist, gar nicht mehr so respekteinflößend. Zumal er ja immer etwas Leckeres aus seinem Sack zaubert. Am Sonntag lockte dann das Kinderschminken die Jüngsten ins Zelt. Für ein Foto mit dem Nikolaus war der Pavillon dekoriert und zahlreiche kleine und große Gäste nutzten die Gelegenheit.

Die Lobpreisband der Freien evangelischen Gemeinde sorgte mit altbekannten und modernen Liedern zum Advent unter Rüdiger Stöcker für richtig festlich-fröhliche Stimmung. Mit Lebkuchen und Glühwein, Holzdekorationen und selbst genähten Geschenken oder Stoffaccessoires und südamerikanischem Kunsthandwerk stellte sich langsam die richtige Stimmung ein. Mit einem stimmungsvollen Auftritt des Blasorchesters unter Markus Schneider klang der Sonntagabend aus.

Wer den Markt an diesem Wochenende verpasst hat oder wer noch ein weiteres Mal Neues entdecken will, der hat am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag dazu Gelegenheit. Alle Hütten werden mit neuen Waren bestückt und bieten wieder viele Möglichkeiten zum Stöbern, Naschen und Probieren. Mit der Band "Addicted plus", dem Duo "Champagne on Ice" sowie der Luftballonzauberei für Kinder warten ein paar Überraschungen auf die Besucher.