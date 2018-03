Walldorf. (kvs) Fast scheint es so, als hätten die Organisatoren des Walldorfer Weihnachtsmarkts einen heißen beziehungsweise kalten Draht zu den Wettermachern. Pünktlich zur Eröffnung fiel der erste Schnee. Zum 25. Mal verwandelten die beleuchteten und geschmückten Hütten den Marktplatz in einen stimmungsvollen Treffpunkt im Advent. In ihrer kurzen Eröffnungsrede wies Bürgermeisterin Christiane Staab auf dieses silberne Jubiläum und die gute Zusammenarbeit zwischen der Werbegemeinschaft und der Stadt hin. Ihr Dank ging "an alle, die gewerkelt haben" und mit den 18 Hütten zwei Wochenenden lang alles bieten, damit "wir uns zuhause gemütlich einstimmen können".

Bernhard Gröner, Leiter der Werbegemeinschaft, zeigte sich hoch erfreut über den rundum passenden Einstieg in die Adventszeit. "Das Wetter ist super für eine vorweihnachtliche Einstimmung." Zahlreiche Gruppen sorgten für die musikalische Umrahmung, der Nikolaus kam zu Besuch und die Kinder lauschten einer Märchenvorleserin.

Noch umfangreicher wird das musikalische Rahmenprogramm am zweiten Weihnachtsmarktwochenende werden. Da werden der Männerchor der Constantia und die Bigband des Gymnasiums ebenso vertreten sein wie die Walldorf Gospel Singers und der evangelische Posaunenchor. Zum ersten Mal gemeinsam werden der evangelische und der katholische Kirchenchor am Samstag zum Weihnachtssingen einladen.

Ein besonderer Höhepunkt verspricht der Auftritt der Kurpfälzer Alphornbläser zu werden. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr zur Eröffnung werden die vier Musiker am Samstagabend ein einstündiges Weihnachtskonzert geben. Natürlich werden auch der Nikolaus und die Märchenvorleserin im Pavillon anzutreffen sein. Mit dem Lobpreis der Freien evangelischen Gemeinde wird das Wochenende zum zweiten Advent ausklingen.

Info: Am zweiten Adventswochenende ist der Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, 18 bis 21 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 20 Uhr geöffnet