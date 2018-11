Von Gertraude Zielbauer

Walldorf. Teelichter zeigen den Weg zur Rückseite des alten Rathauses, ein Pfad durch den Garten führt zur Eingangstür. Drinnen geht es eine schummrige Treppe hinunter ins Kellergewölbe. Kuschelig ist es da unten, gedämpftes Licht, lockere Atmosphäre, voll besetzter Zuschauerraum. Wie eigentlich immer, wenn das "Forum 84" im Walldorfer Theaterkeller auftritt. "Weihnachtsgutsel - eine mundartliche Weihnachtsrevue mit heiteren Liedern, Szenen und Gedichten" steht heute auf dem Programm.

Das beginnt bei geschlossenem Vorhang mit leiser Gitarrenmusik und einer stimmungsvollen Rezitation: "Wenn de Winter kummt, un des Lewe erstarrt, weil der Schnee uff die Wisse fellt, scheint enn roude Mond, dursch die Bääm am Weg ..." Gustl Riemensperger, Moderator und Frontmann des Ensembles, hat auf gut Walldorferisch der Vorweihnachtsstimmung, die wir alle so sehnlich erwarten, nachgespürt und diesen meditativen Text geschrieben. Und auch sonst liegen der delikaten "Weihnachtsgutsel-Mischung" vorwiegend eigene Texte, Szenen, Gedichte und Kompositionen zugrunde.

Mit von der Partie auf der weihnachtlich geschmückten Bühne sind Inge Geier, Gustl Riemensperger, Charly Weibel und das Duo "The Scones" (Helmut Dörr und Jürgen Köhler). Wer dieses Ensemble kennt, ahnt natürlich, dass es nicht den ganzen Abend so besinnlich-feierlich zugehen wird. Schließlich ist Mundart angesagt, und die Protagonisten sind allesamt Kenner der Materie und haben auch in Sachen Weihnachtsstress dem einheimischen Volk aufs Maul geschaut.

Eine Meisterin dieses Fachs ist Inge Geier. Von der schmerzhaften Suche nach dem Christbaumständer hoch oben auf dem Regal bis zum Stromschlag durch die Lichterkette, von der mangelhaften "Oodacht" der "klääne Grutze" beim Weihnachtslieder-Singen bis zu "merkwürdigen" Schnittverletzungen durch Ausstecherle an diskreter Stelle durchleidet sie bei ihren Soloauftritten alle "Katastroofe" der Vorweihnacht.

Gustl Riemensperger seinerseits bezweifelt, dass sich bei der Reise von Maria und Josef nach Bethlehem wirklich alles so zugetragen hat, wie es in der Bibel steht: Alle sollten in ihre Vaterstadt gehen und sich eintragen lassen? Ja, und wo bleibt da der Datenschutz? Und Maria hat den Josef doch bestimmt runterlaufen lassen, weil er nicht rechtzeitig ein Zimmer bestellt hat.

An anderer Stelle schwärmt Riemensperger vom Kartoffelsalat seiner Mutter, muss erfahren, dass ein selbst gefällter Christbaum teurer werden kann als ein gekaufter. Oder er bringt das Publikum zum Schmunzeln, wenn er von den Erlebnissen auf dem Weihnachtsmarkt berichtet, wo schon einmal eine Bratwurst mit Senf in die Handtasche der Nachbarin rutschen kann ...

Charly Weibel aus Reilingen ist schon immer ein Garant für qualitätvolle Mundart-Songs, die er zur Gitarrenbegleitung vorträgt. Egal, ob ihm besinnlich zumute ist und er Louis Armstrongs "What a wonderful world" in "Käänt’s net immer so sei?" umdichtet, oder ob er sich darüber ärgert, dass er bei der Weihnachtstombola den "Kruscht" gewinnt, den er selbst gestiftet hat - er trifft immer den Nagel auf den Kopf.

Bleiben noch die "Scones" alias Helmut Dörr und Jürgen Köhler, die sich in der Mundartszene der Region in den vergangenen Jahren zur festen Größe entwickelt haben. Ihr Konzept, bekannte Songs zunächst im englischen Original zu singen und dann in unseren badisch-kurpfälzischen Dialekt zu "transponieren", hat Witz und Charme. Da wird aus José Felicianos "Feliz Navidad" im Handumdrehen "De Riesling werd knapp", und das Publikum singt begeistert mit. Die Scones brachten auch eigene Weihnachtstitel und überzeugten außerdem durch virtuose Gitarrenkunst.

Fazit: Die Mundart-Revue "Weihnachtsgutsel" war schon im vergangenen Jahr der große Publikumsrenner und wird es auch in der gerade begonnenen Saison wieder sein.

Info: Weitere Vorstellungen: Freitag, 30. November, 20 Uhr, Sonntag, 2. Dezember, 19 Uhr, und Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Theaterkeller.