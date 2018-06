25 Unternehmen informierten in der Walldorfer "Nacht der Ausbildung" über die verschiedensten Berufsbilder. So gab Bernhard Gröner Einblicke ins Schreinerdasein. Foto: Pfeifer

Walldorf. (jdh) Wieso versammelten sich am letzten Freitag so große Gruppen junger Menschen an den Walldorfer Bushaltestellen? Es war wieder einmal Zeit für die "Nacht der Ausbildung". Mehr als 25 Unternehmen und Institutionen stellten zwischen 17 und 22 Uhr ihre Ausbildungs- und Studiengänge vor. Das kostenlose Bus-Shuttle transportierte die angehenden Berufstätigen zwischen den verschiedenen Standorten.

Wieder mit dabei war zum Beispiel die Astoria-Apotheke. Informieren konnte man sich dort über die Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen oder pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten sowie über das Studium der Pharmazie. Apothekerin Susanne Scior-Busch berichtete, dass das Shuttle nicht wie sonst schon um 17 Uhr bestens gefüllt gewesen sei, "der Zulauf kam etwas verzögert" - dafür waren es ihr zufolge "mehr als im letzten Jahr". So habe man in den ersten beiden Stunden der "Nacht" bis zu 50 Personen in der Apotheke empfangen können, zur Beratungsrunde zog man sich gelassen ins Nebenzimmer zurück. Neben fachkundigen Informationen gab es auch ein kleines Ratespiel zum Thema "Zecken".

Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Rathaus, freute man sich über den großen Zulauf. Dort stellten die Stadt Walldorf, die Astor-Stiftung und der "Aqwa" Bäder- und Saunapark zusammen ihre Ausbildungsprogramme vor. Während man bei der Astor-Stiftung im letzten Jahr nur zwei bis drei substanzielle Anfragen gehabt hatte, wurden dieses Mal sieben bis acht Gespräche pro Stunde geführt, war zu erfahren. Informiert wurde über die Ausbildung zum Altenpfleger: Der Schulabschluss spiele hier weniger eine Rolle als die menschliche Eignung.

Für viele ein Highlight der "Nacht der Ausbildung": Das Angebot der großen Unternehmen, etwa von SAP und MLP. Im SAP-Ausbildungszentrum wurde richtig Stimmung gemacht. Während stimmige Musik für eine "coole" Atmosphäre sorgte, waren kurze Vorträge zu den Ausbildungs- und Studiengängen des Software-Herstellers zu erleben. Wer Interesse an der Informatik hat, hat die Wahl zwischen Ausbildungen und Studiengängen in Wirtschaftsinformatik, Fachinformatik, angewandter Informatik und seit Neustem bei der SAP auch zu "Digitalen Medien". Viele der Interessierten und auch der Auszubildenden fingen bereits in der Schule mit dem Programmieren an. Wieso Informatik? Ein Auszubildender verriet mit Blick auf Beruf ebenso wie Alltag: "Praktisch überall ist Software." Geboten wurden zudem auch Programmier-Workshops und Führungen über das SAP-Gelände.

Viele der jungen Leute besuchten die "Nacht der Ausbildung" in Gruppen und manche mit Verstärkung, wie Apothekerin Susanne Scior-Busch augenzwinkernd erzählte: "Viele kommen auch mit ihrer Mutter."