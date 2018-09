Walldorf. (seb) Misanthrop und Humorist treffen aufeinander: Das bildet den Höhepunkt der "Walldorfer Musiktage" vom 20. September bis 14. Oktober. Sie stehen unter dem Motto "Dichter und Denker" und als Hauptfiguren hat sich Spiritus Rector Timo Youko Herrmann die Philosophen Heraklit und Demokrit ausgesucht. Die beiden sind Protagonisten einer lange missachteten, umwerfend komischen Oper von Antonio Salieri: Nach vollen 215 Jahren kommt sie erstmals wieder zur Aufführung.

Bei der Vorstellung des Programms lobte Bürgermeisterin Christiane Staab die große "Liebe, Leidenschaft und Fachkenntnis", die Herrmann stets an den Tag lege: "Die Musiktage werden so facettenreich, dass sie sicher wieder über die Region hinaus zahlreiche Menschen anziehen." Sie finde die "unglaubliche Vielfalt" der Formen und Stile ebenso wie der Aufführungsorte besonders faszinierend, so Staab, versinnbildlicht auch im von Künstler Hartmuth Schweizer gestalteten Plakat.

"Wir spielen mit den Begriffen ’Dichter’ und ’Denker’", erklärte Timo Herrmann, "bürsten sie etwas gegen den Strich." Zum Auftakt der Musiktage am Donnerstag, 20. September, 19.30 Uhr, wird das Rathaus zum Klingen gebracht: mit Melodramen von Franz Schubert und Robert Schumann, deren Inspiration Texte von Dichter Christian Friedrich Hebbel waren. Die Präsentation soll zurückhaltend, aber dafür umso eindringlicher werden: Asli Kiliç aus Mannheim spielt Klavier, sie ist laut Herrmann vielfach ausgezeichnet, sehr aktiv und auch mal jazzig unterwegs.

Die Texte liest die frühere Leiterin der Walldorfer Stadtbücherei, Renate Büchner. Sie hat alle Freiheiten bei der deklamatorischen Umsetzung, das Klavier deutet den Text auf klanglicher Ebene aus und vertieft die Aussage der Verse. "Das wird spannend und vielschichtig", versprach Herrmann.

Darauf Lust machen wollen (v.li.) Heike Schweizer vom Kulturamt, Timo Jouko Herrmann und Bürgermeisterin Christiane Staab. Foto: Pfeifer

Eine "kleine Zeitreise" mit einer klingenden Buchvorstellung von Timo Herrmann selbst erwartet die Gäste am Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr, in der Laurentiuskapelle. Der weltweit anerkannte Salieri-Experte legt rechtzeitig zu den Musiktagen eine Biografie des großen Komponisten vor, der bisher oft als - unterlegener - Konkurrent Mozarts genannt wird. Herrmann kann - spätestens seit der Wiederentdeckung eines gemeinsamen Werks von Mozart und Salieri - stolz von sich sagen, mit seinen Forschungen zur "Entstigmatisierung" Salieris beigetragen und eine Renaissance seiner Werke in den großen und kleinen Kulturtempeln eingeleitet zu haben.

"Salieri war ein musikalischer Philosoph", so Herrmann, habe eine besondere Ästhetik sowie eine ganz besondere Sicht auf Kunst und Musik etabliert. "Er hat als Lehrer eine ganze Komponistengeneration geprägt, Beethoven, Schubert, Liszt." Das zeige er auch anhand von Hörbeispielen.

Gemeinsam mit dem Gymnasium Walldorf wird am Samstag, 29. September, 18 Uhr, das Musical "Murder in Blackby" im katholischen Pfarrsaal präsentiert. Musiktheater-AG und Kunst-AG haben diese Eigenproduktion der Schule laut Herrmann noch mal überarbeitet. Die "Denker" sind in diesem Fall Detektive, die in der englischen Provinz mit Sprachwitz und Musik ermitteln. Die Zusammenarbeit mit den Schülern sei "lehrreich für sie, hilfreich für uns", erklärte Timo Herrmann. "Da sind viele talentierte junge Leute dabei", freut er sich, sie hätten "Respekt, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsgeist" gezeigt.

Ein romantischer Liederabend wird am Tag der deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober, 18 Uhr, in der Laurentiuskapelle geboten. Tenor Malte Müller und Pianist Götz Payer, "hervorragende, international gefragte Künstler", so Herrmann, präsentieren Kompositionen von Schubert, Schumann, Mahler und anderen, diesmal zu Texten des fränkischen Dichters Friedrich Rückert. Die Stimmung schwankt zwischen melancholischer Schwermut und großem Überschwang, was viele Komponisten bis in die Neuzeit zu ergreifenden Werken inspirierte. Rückert fällt für Timo Herrmann schon deswegen unter die großen Denker, weil der Kulturwissenschaftler und Orientalist "fast 40 Sprachen beherrscht hat". Nur für diesen und den Abschlussabend wird übrigens Eintritt verlangt.

"Ein Knüller" wird die Salieri-Oper "Eraclito e Democrito", das Philosophendrama rund um ein besonderes "Casting", so Herrmann voll Vorfreude auf Sonntag, 14. Oktober. Ab 18 Uhr beginnt die Oper in der Astoria-Halle. Ein großes, erfahrenes Ensemble hat Herrmann versammelt, die witzig-pointierte Musik dürfte die Zuhörer ebenso begeistern wie die eigens für Walldorf ins Deutsche übertragenen Texte: "Griffig, knackig, schön", so Herrmann. Ein "sehr bewegendes Duett" bilde den Höhepunkt der Oper, "a cappella, das war damals etwas ganz Besonderes". Situationskomik, die von der Musik auf die Spitze getrieben werde, bereichere die Oper zudem.

"Seit Salieris Lebzeiten sind wir die Ersten, die diese Oper darbieten", erklärte Herrmann. Ein reicher Vater sucht für seine Tochter den passenden Philosophen als Gatten, ein Wettstreit startet nach dem Motto "Wie hast du es mit der Ehe" - zu dem jedoch, so viel sei verraten, nicht der Erwartete, aber der Versprochene erscheint.

Aus Italien und Spanien hätten ihn schon Anfragen wegen der Oper erreicht, so Herrmann erfreut. Ein derartiges Angebot sei nicht selbstverständlich, hob er dankbar die Unterstützung seines Teams sowie besonders von Stadt und Gemeinderat hervor, die den Zuschuss von 35.000 Euro bewilligt hätten. Da werde deutlich: "Wir setzen viel und gerne Geld für Kunst und Kultur ein." Ein lebendiges Kulturleben gebe einer Stadt Strahlkraft, sodass sie überregional mehr wahrgenommen werde. Nächstes Jahr übrigens, so viel steht schon fest, soll das Thema der Musiktage "Exoten" lauten.

Info: Kartenvorverkauf in Walldorf bei Bücher Dörner und im Rathaus, per E-Mail musiktage@walldorf.de, Infos unter www.walldorfer-musiktage.de.