Walldorf. (rnz) Am Montag, 29. Juli, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mit der Fahrbahnerneuerung an der sogenannten "Monsterkreuzung" begonnen, dem Knotenpunkt Bundesstraße B291/Landesstraße L723/L598 bei Walldorf. Wie das Regierungspräsidium jetzt kurzfristig mitgeteilt hat, sind die Fräsarbeiten zügiger als erwartet vorangekommen: Deshalb kann bereits ab dem heutigen Donnerstag, 1. August, die erste Asphaltschicht aus Richtung Reilingen kommend eingebaut werden.

Die Asphaltarbeiten zwischen der Ausfahrt Wiesloch/Walldorf L723/Ost und L723/West (Zufahrt Ikea) sollen von 18.30 Uhr bis zum Freitagmorgen gegen 5 Uhr dauern. Dafür wird in diesem Streckenabschnitt eine Ampel eingerichtet. Diese soll den Einsatz von Rettungsdiensten aus Walldorf kommend auf die Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe gewährleisten.

Die Rettungsleitstelle kann die Ampel im Notfall für 15 Minuten auf Rot stellen, damit Rettungsdienste ungehindert den Baustellenbereich passieren und auf die Autobahn fahren können. In solchen Fällen würde der Verkehr aus Reilingen kommend für 15 Minuten angehalten. Die Dauer der verbleibenden Sperrzeit wird über eine LED-Anzeige neben der Ampel angezeigt.

Ebenfalls von 18.30 bis 5 Uhr voll gesperrt wird die Autobahnausfahrt Wiesloch/Walldorf (West) auf der A5 von Frankfurt kommend. Auch dies soll die Auffahrt der Rettungsdienste für mögliche Einsätze sichern. Eine lediglich kurzzeitige Sperrung der Autobahnausfahrt würde laut Regierungspräsidium zu einem Rückstau des Verkehrs führen und die Gefahr von Auffahrunfällen erheblich erhöhen.

Die Umleitung auf der A5 wird wie folgt ausgeschildert: Aus Richtung Norden werden die Verkehrsteilnehmer mit Ziel Walldorf/Wiesloch an der Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen über die Bedarfsumleitung U8 ausgeleitet. Diese führt über die B535 in Richtung Osten und weiter über die B3 nach Walldorf/Wiesloch. Für den morgendlichen Berufsverkehr soll die Vollsperrung am Freitag ab etwa 5 Uhr wieder aufgehoben und die Teilsperrung der Autobahnausfahrt wieder eingerichtet werden.

Beim Einbau der weiteren Asphaltschichten in diesem Bauabschnitt ist ebenso mit den genannten Einschränkungen zu rechnen. Sobald die genauen Zeiten vorliegen, will das Regierungspräsidium darüber informieren.