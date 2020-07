Walldorf. (tt) Die Stadt Walldorf bietet auch in den kommenden zwei Jahren ein Sozialticket für den Nahverkehr an. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Auf Antrag der Grünen-Fraktion wurde der Zuschuss sogar noch einmal erhöht: Statt den geplanten 43,47 Euro erhalten die Bezieher von Wohngeld oder Grundsicherungsleistungen im Alter von 18 bis 59 Jahren nun 54,57 Euro von der Stadt.

Im Hartz IV-Regelsatz sind 35,33 Euro pro Monat für den Bereich Verkehr vorgesehen. Und genau an dieser Stelle wollte Grünen-Fraktionsvorsitzender Wilfried Weisbrod ansetzen: "Unser Zuschuss sollte auf 54,57 Euro steigen, um die Differenz zum Fahrkartenpreis von 89,90 Euro zu decken", begründete er den Antrag. Die Zusatzkosten, die durch diese Erhöhung entstehen würden, seien überschaubar. Denn laut Erstem Beigeordneten Otto Steinmann nehmen derzeit 22 Walldorferinnen und Walldorfer das Angebot des Sozialtickets wahr.

Da die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch eine gewisse Mobilität voraussetzt, hatte der Gemeinderat im Juni 2016 beschlossen, ein Sozialticket einzuführen. Die Berechtigten erhalten ein Rhein-Neckar-Ticket, das ein Jahr gültig ist und mit dem man im ganzen Verkehrsverbund Rhein-Neckar zwischen Kusel und Zweibrücken im Westen, Wertheim und Bad Mergentheim im Osten, Alzey und Bensheim im Norden sowie Landau und Sinsheim im Süden unterwegs sein kann.

Seit der Einführung des Angebots haben 75 Berechtigte – 47 Männer und 28 Frauen – das Sozialticket in Anspruch genommen. "Ab August 2016 entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 32.686,31 Euro", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Zwar sei der Nutzerkreis begrenzt, doch die Berechtigten seien sehr dankbar für das Angebot, weshalb sich die Verwaltung für eine Fortsetzung ausgesprochen hatte.

"Diese freiwillige Sozialleistung kann nur begrüßt werden", erklärte Joachim Ullmann (CDU). Zumal der Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr unschädlich für den Haushalt sei. "Wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr Menschen dieses Ticket nutzen werden", sagte Elisabeth Krämer (SPD). Auch aus Sicht der FDP ist das Sozialticket eine gute Sache, "zumal die Zahl der Berechtigten überschaubar ist", wie Günter Lukey sagte.

Am Ende stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Verlängerung des Sozialtickets mit der von den Grünen beantragen Erhöhung des städtischen Anteils. "Das ist eine deutliche Attraktivitätssteigerung für das Ticket und wir hoffen, dass es nun noch besser nachgefragt wird", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab.