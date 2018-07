Walldorf. (rö) In der Sache war sich Walldorfs Gemeinderat einig: Dass die Stadt eine Fläche an die Ortsgruppe Walldorf-Sandhausen des Naturschutzbunds (Nabu) zur Anlage eines Landschaftsbiotops verpachtet, war absolut unstrittig.

Der Zeitpunkt allerdings nicht, sodass am Ende gleich zweimal abgestimmt werden musste. Denn die Fläche südlich der Kreisstraße nach Nußloch, zwischen Hardtbach und Bahnlinie gelegen, die zuletzt als „wilde“ Kleingartenanlage genutzt worden war, hatte von 1954 bis 1974 als Müllkippe gedient. Und das Wasserrechtsamt plant derzeit noch Untersuchungen, mit denen geklärt werden soll, ob und in welcher Form der Boden dadurch belastet ist.

Während CDU und FDP dem Verwaltungsvorschlag zustimmen konnten, die Verpachtung der Fläche schon jetzt zu beschließen, wenn auch vorbehaltlich der Freigabe durch das Wasserrechtsamt, waren SPD und Grüne strikt gegen dieses Vorgehen und wollten noch abwarten. Ihre Befürchtung: Da niemand weiß, was in der Müllkippe gelagert wurde, könnte auch eine größere und teure Entsorgung anstehen. Dann habe sich der Nabu umsonst Arbeit gemacht und Geld investiert.

Zunächst wurde ein Vertagungsantrag der SPD mit neun zu 13 Stimmen abgelehnt, anschließend mit 13 Ja-Stimmen und neun Enthaltungen der Verwaltungsvorschlag angenommen. „Wir halten Sie auf dem Laufenden, was die Untersuchungen angeht“, versprach Bürgermeisterin Christiane Staab nach der Entscheidung.

Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, hatte zunächst kurz auf die Historie zurückgeblickt. Die kleingärtnerische Nutzung sei vor zwei Jahren auf Anordnung des Gesundheitsamts beendet worden, da die Möglichkeit bestehe, dass das Erdreich durch die frühere Müllkippe „kontaminiert“ sei. Die Stadt habe die verbliebenen baulichen Anlagen „letztlich zwangsgeräumt“, die Kosten von 25 000 würden bei den Verursachern geltend gemacht. Der Nabu habe Interesse daran geäußert, mit einer standortgerechten Bepflanzung ein Biotop zu entwickeln. Unabhängig von der weiteren Nutzung, plane das Wasserrechtsamt mit 100-prozentiger Landesförderung Brunnenbohrungen und Wasserproben.

Es sei „gut, dass das Land weitere Erkundungen vornimmt“, sagte Werner Sauer (CDU). Seine Fraktion begrüße das Interesse des Nabu und sei „gespannt, was dort wächst“. Auch die SPD befürworte, dass der Nabu sich der Fläche annehme, erklärte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau. Sie schränkte allerdings ein: „Keiner weiß, was drin ist.“ Deshalb wollte die SPD-Rätin von der Bürgermeisterin wissen, ob sie ausschließen könne, „dass man noch flächig eingreifen muss, um die Müllkippe tiefgreifend zu beseitigen“. Und sie fragte: „Wer übernimmt die Doppelkosten, wenn der Nabu schon gepflanzt hat?“ Da es sich um „bedenkliches Material handeln“ könne, habe die SPD „Bauchweh, jetzt schon zu starten“, so Andrea Schröder-Ritzrau. In der späteren Diskussion sprach sie sogar von einem „Schildbürgerstreich“.

Dem konnte sich Hans Wölz (Grüne) „vollinhaltlich“ anschließen. Das vom Gesundheitsamt auch der Aufenthalt im Gebiet untersagt worden sei, lasse auf ein „Gefährdungspotenzial“ schließen. Deshalb sei es besser abzuwarten, bis das Wasserrechtsamt Daten liefere. Dagmar Criegee (FDP) sagte, man sei von einer Zustimmung des Wasserrechtsamts ausgegangen. „Viele Mülldeponien werden einfach überdeckt“, erklärte sie.

Dem offiziellen Vertagungsantrag, „bis die Werte des Wasserrechtsamts bekannt sind“, den Manfred Zuber für die SPD vorbrachte, konnten letztlich nur die Grünen zustimmen. „In enger Abstimmung mit Wasserrechtsamt und Nabu ist das machbar“, meinte Dr. Gerhard Baldes (CDU) zum danach beschlossenen Vorgehen.