Walldorf. (rö) Walldorfs Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Betriebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2018 beschäftigt. Neben einer einhelligen Zustimmung des Gemeinderats zum Plan, der ein Defizit von 94.000 Euro vorsieht, gab es vor allem viel Lob für die Arbeit von Revierförster Gunter Glasbrenner und seinen Mitarbeitern. Als besonders erfolgreich wurde die Waldpädagogik hervorgehoben. Daneben sprachen Glasbrenner und Forstdirektor Sebastian Eick, Leiter des Forstbezirks Rheintal, aktuelle Themen an.

Dazu gehört die "dramatische Zuspitzung" der Waldschäden, auf die Forstdirektor Eick einging. Vor allem die Kiefernbestände zeigten sehr deutliche Schäden. Als wesentliche Ursachen für den sehr schlechten Vitalitätszustand der Wälder in der Oberrheinebene nannte Eick den Klimawandel im Allgemeinen und trockenen Sommer 2015 im Besonderen. "Auch das Thema Maikäfer-Engerlinge hat wieder zugenommen", sagte Eick. Dazu kommen Neophyten wie die Kermesbeere oder die spätblühende Traubenkirsche, die sich dort breitmachen, wo durch abgestorbene Bäume Lichtungen entstehen, sich aggressiv vermehren und das Wachstum heimischer Pflanzen, auch junger Bäume, verhindern. Eick unterlegte die Problematik mit Zahlen: Habe in den Jahren 2009 bis 2014 der "zufällige", also nicht geplante Holzeinschlag noch bei 23 Prozent gelegen, sei er in der zum Jahresende ablaufenden Forsteinrichtung auf 40 Prozent angewachsen - Tendenz weiter steigend.

Wirtschaftlich wirkt sich das unterschiedlich aus: So entstand 2016 ein erhöhtes Defizit von 20.000 Euro, weil es durch zufällige Nutzungen von Dürrhölzern und absterbenden Bäumen einen um rund 2000 Festmeter höheren Einschlag gegeben hatte. Da die Arbeiten auf der gesamten Stadtwaldfläche stattfanden, wurden fast sämtliche Waldwege in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich Holzaufbereitungs- und Weginstandsetzungskosten um ein Vielfaches erhöhten. Wegen der schlechten Holzqualität fielen dann auch die Einnahmen aus dem Verkauf geringer aus. 2017 dagegen wurde aus betriebswirtschaftlicher Sicht das beste Ergebnis seit über 20 Jahren erreicht: Das Defizit reduzierte sich von geplanten 97.000 Euro auf circa 50.000 Euro oder "drei Kugeln Eis pro Einwohner", wie es später Günter Lukey (FDP) in seiner Stellungnahme ausdrückte.