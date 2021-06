Walldorf. (tt) Am kommenden Sonntag, 20. Juni, sind 11.464 Walldorferinnen und Walldorfer aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die Wahllokale im kommunalen Kindergarten, in der Waldschule, am Schulzentrum und an der Schillerschule haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Wahl stehen Matthias Renschler, Nicole Marmé, Petra Wahl, Samuel Speitelsbach, Ralph Bühler und Nedim Korkmaz. Wahlberechtigt sind Walldorfer ab 16 Jahren. Wählen dürfen auch Unionsbürger, die am Wahltag mindestens schon seit drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in der Astorstadt haben.

Um alle an der Wahl beteiligten Personen vor Covid-19 zu schützen und die Verbreitung des Virus möglichst zu verhindern, bittet die Stadt um die Einhaltung der Schutzmaßnahmen: Wer in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person gehabt hat oder selbst Symptome einer Corona-Infektion aufweist oder keine Maske trägt, ohne dass dafür ein ärztliches Attest vorgelegt wird, kann aufgrund der Infektionsgefahr nicht zur Wahl im Wahllokal zugelassen werden.

Im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske, FFP2-Maske oder eine Maske vergleichbaren Standards getragen werden. Ausnahmen von dieser Verpflichtung bestehen nur für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und für Personen, die ein entsprechendes ärztliches Attest vorlegen können. Zu anderen Personen müssen 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Vor dem Betreten des Wahlraums sind die Hände zu desinfizieren, ein eigener Stift soll mitgebracht werden.

Bürgermeisterwahl Walldorf 2021 - Der Kandidatencheck Moderation: Timo Teufert / Kamera: Reinhard Lask

Wer die Wahlhandlung oder die Auszählung der Stimmen beobachten möchte, muss zur Kontaktnachverfolgung seine Daten angeben. Für Personen, die von der Maskenpflicht befreit sind, ist der Aufenthalt zum Schutz der übrigen Anwesenden auf maximal 15 Minuten begrenzt. Um die Abstandsvorschriften einhalten zu können, ist die Anzahl der Rathaus-Besucher am Wahlabend auf 50 Personen beschränkt.

Wer kurzfristig daran gehindert ist, seine Stimme im Wahllokal abzugeben (z.B. infolge einer Erkrankung), kann am Wahltag bis 15 Uhr im Rathaus Briefwahl beantragen. Die Ermittlung des Wahlergebnisses kann am Wahlabend auf der Facebook-Seite www.facebook.com/ RNZWieslochWalldorf oder über eine Videowand auf dem Rathausvorplatz verfolgt werden.