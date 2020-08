Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Sie haben Flügel, Knopfaugen, gute Ohren, spitze Zähne, hängen kopfüber in ihren Verstecken und sind nachtaktiv. Eigentlich sehen sie genauer betrachtet ganz putzig aus – zumindest der Kopf. Das Besondere: Die Flügel bestehen nicht aus Federn, sondern aus Haut, die mit Muskelsträngen, Nervenfasern und Blutgefäßen durchzogen ist. Die Rede ist von Fledermäusen. Auf eine spannende Exkursion über diese Tiere nahm der Naturschutzbund (Nabu) Leimen-Nußloch Interessierte mit, die Leitung hatte Armin Jendrysik. Man hatte an dem Abend Glück, denn aufgrund des schwülen Wetters – bei Dämmerung waren es noch um die 32 Grad - und somit optimalen Insektenverhältnissen waren viele Fledermäuse unterwegs.

Alle Teilnehmer waren sehr gespannt, denn wer Fledermäuse sehen möchte, braucht ein schnelles Auge. Blitzschnell fliegen die Säugetiere durch die Nacht und fangen ihre Beute im Flug. So schnell konnten die Teilnehmer gar nicht gucken, wie die Tiere auftauchten und wieder verschwanden.

Mit einem Echolot, dem sogenannten „Bat-Detektor“, werden die hochfrequenten Rufe der Tiere hörbar. Foto: agdo

Die Tour begann an der Walldorfer Kleingartenanlage: Von dort führte die Exkursion durch den Wald zur Lutherischen Brücke im Dannhecker Wald: Am Hardtbach sind die "Vampire der Nacht" besonders aktiv, denn dort finden sie viel Nahrung. Blitzschnell jagten sie über dem Wasser oder an den Bäumen. "Etwa 1000 Insekten pro Nacht fängt eine Fledermaus", berichtete Jendrysik, das entspricht in etwa einem Drittel des Körpergewichts der Fledermaus.

Doch nicht nur das Anschauen der Fledermäuse ist schwierig, auch beim Hören braucht der Mensch Unterstützung: Wer Fledermäuse bei der Jagd hören möchte, braucht dafür ein Echolot, den sogenannten Bat-Detektor, denn die Tiere erzeugen Geräusche im Ultraschallbereich, für Menschen sind sie also nicht hörbar. Ein solches Gerät hatte Nabu-Mann Jendrysik dabei. Es wandelt die hochfrequenten Rufe der Fledermäuse in hörbare Knack-Geräusche um. Die Soziallaute, wenn sich die Tiere also untereinander verständigen, sind dagegen auch für den Menschen wahrnehmbar. Kaum brach die Dämmerung an, konnten die Teilnehmer auf dem Weg zur Lutherischen Brücke immer wieder durch den Detektor die fliegenden Tiere hören.

Armin Jendrysik. Foto: agdo

"Es gibt 1000 verschiedene Fledermausarten weltweit", sagte Armin Jendrysik. Viele leben aufgrund der Nahrung in warmen tropischen Ländern, rund 25 Arten sind in Deutschland beheimatet. Fledermäuse gibt es seit über 50 Millionen Jahren, sie sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. "Eine Fledermaus kann 30 Jahre alt werden", so Jendrysik. Im Schnitt gebäre eine Fledermaus ein Junges pro Jahr, manchmal ein weiteres, das vier bis sechs Wochen gesäugt wird und danach flügge ist.

Während die Tiere bei den Chinesen Glückssymbole sind, wird ihnen in Europa etwas Rätselhaftes und sogar Unheimliches zugeschrieben. Mag sein, dass es dem Aussehen, des blitzschnellen und für Menschen geräuschlosen Fliegens gepaart mit der Nachtaktivität geschuldet ist. Und außerdem gibt es sie tatsächlich, die "Vampire" unter den Fledermäusen, die sich von Blut ernähren. "In Deutschland kommen sie nicht vor, es gibt sie nur in südamerikanischen Ländern", erklärte Armin Jendrysik. Allerdings greifen die Tiere keine Menschen an, sondern Schafe, Rinder und Ziegen. Mit den Zähnen fügen sie den Tieren kleine Wunden bei und lecken das austretende Blut auf. Den dortigen Landwirten treiben sie verständlicherweise Sorgenfalten auf die Stirn. Die Fledermaus ist, was Blut saugen betrifft, aber keine Ausnahme, bekanntlich gibt es auch blutsaugende Insekten und Spinnentiere.