Walldorf. Wie in den vergangenen Jahren fährt die Buslinie 708 der SWEG auch diesen Sommer während der Freibadsaison aufgrund der "Parkdichte" die Haltestellen "Schwimmbad" beidseits sowie die Haltestelle "Astoria-Halle" stadteinwärts nicht an. Das teilt die Stadt Walldorf mit.

Bis einschließlich Sonntag, 9. September (Ende der Sommerferien), gilt folgende Regelung: Anfangs- und Endhaltestelle der Linie 708 ist die Haltestelle "Talstraße". Nach dem Wenden am Kreisel ist in der Parkbucht vor der eigentlichen Haltestelle "Talstraße" stadteinwärts (vor dem Anwesen Heidelberger Straße 95a) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, damit der Bus die dadurch entstehende Standzeit hier überbrücken kann. Dies ist an der originären Haltestelle nicht möglich.

Fahrgäste an der Haltestelle "Schwimmbad" können in Richtung "Drehscheibe" die Linien 718, 720 und 721 nutzen. Die Linie 721 eignet sich als beste Umsteigemöglichkeit zur Linie 708 an der "Drehscheibe". An allen betroffenen Haltestellen befinden sich entsprechende Hinweisschilder.