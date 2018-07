Walldorf. (heb) Viele Unternehmen tun sich nach wie vor schwer im Umgang mit dem digitalen Wandel. Mit dem "SAP Intelligent Enterprise Truck" will die SAP ihnen buchstäblich entgegenkommen. Der Truck startete jetzt vom Hauptsitz in Walldorf eine Tour durch Mittel- und Osteuropa. Unter dem Motto "Innovation on the Move" sollen in den kommenden zwölf Monaten Kunden, Partner, Universitäten und Messen in verschiedenen Ländern besucht werden.

Im Truck findet sich die "SAP City", ein Raum, in dem die digitale Transformation anhand einer virtuellen Stadt erlebbar werden soll. Bislang gab es die SAP-City nur stationär im Gebäude WDF 21 in Walldorf.

Die bewegten 3-D-Projektionen über alle vier Wände hinweg ziehen den Betrachter in die Präsentation hinein. Mark Raben, Chief Technology Officer der Region Mittel- und Osteuropa, steuert die Projektion über einen Touchscreen, der die ganze Oberfläche eines lang gestreckten Tisches einnimmt.

Foto: Hebbelmann

In der Animation gerät ein Einfamilienhaus mit Solaranlage ins Blickfeld, davor ein schicker Sportwagen an einer Elektro-Ladesäule. Vorgestellt werden die virtuellen Bewohner Julie und Bob, ein umweltbewusstes Paar, das sich zur Identifikation anbietet.

Bevor Julie in ihr Auto steigt, so Raben, erfahre sie den aktuellen Preis, für den es aufgeladen werden könne - über die "Blockchain", eine Technologie, die im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin als internetbasiertes, dezentralisiertes Buchhaltungssystem entwickelt wurde. Bei diesem Stichwort fährt die Animation herab in den Untergrund der Stadt, um das Prinzip, nach dem die Blockchain-Technologie funktioniert, noch tiefer zu erläutern.

Die dargestellte Stadt mit Infrastruktur, Banken, Geschäften und Energieversorgung dient der SAP als Modell, um die digitale Transformation in kunden- und industriespezifischen Demonstrationen und Szenarien erlebbar zu machen. Denn das Problem bei der IT ist: Es ist teilweise sehr abstrakt und für den Endnutzer schwer greifbar.

Laut Raben soll es aber nicht nur darum gehen, das Publikum mit schicken 3-D-Animationen zu beeindrucken oder fertige Anwendungen zu demonstrieren. Vielmehr soll die Idee der Digitalisierung begreifbar und die Technologie in bestehenden Projekten nutzbar gemacht werden.

"SAP kann auch schnell", betont Hartmut Thomsen, Präsident für Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen könne auf seiner Cloud-Plattform - übers Internet erreichbare Dienstleistungen auf vermieteten Rechnernetzwerken - und mit neuen Technologien wie Blockchain und "Machine Learning" (sich selbst weiterentwickelnde Programme) sehr schnell Applikationen entwickeln. "Wir sprechen nicht von einem Projektzeitraum von ein bis zwei Jahren, sondern von vier bis sechs Wochen."

Die Idee: In einer Art Testlabor - "Innovation Lab" genannt - entwickeln Kunden und Interessenten gemeinsam mit SAP-Experten innerhalb von fünf Tagen einen Prototyp für ihr intelligentes Unternehmen. Anhand eines konkreten Anwendungsfalls - "Use Case" genannt - sollen Begriffe wie Machine Learning oder Industrie 4.0 konkret gemacht werden.

"Wir wollen den Kunden die Angst nehmen, die Schlagworte handhabbar machen und mit den Fachabteilungen und der IT zu einem gemeinsamen Verständnis kommen", sagt Thomsen. Auf die entsprechende Frage eines Teilnehmers entgegnet er: Eine Digitalisierungseinheit im Unternehmen zu haben, sei eine gute Sache, aber alleine nicht ausreichend.

Man müsse auch das Marketing und den Vertrieb abholen und letztlich das ganze Unternehmen mitnehmen. Die Digitalisierung vergleicht er mit einer anstrengenden Bergtour: Man muss sich trauen loszulaufen, sollte sich aber Etappenziele vornehmen, um einen nachhaltigen Erfolg sicherzustellen.