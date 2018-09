Einweihungskonzert für die renovierte Orgel der evangelischen Stadtkirche in Walldorf. Foto: Pfeifer

Walldorf. (mbi) Die evangelische Kirchengemeinde Walldorf hatte allen Grund zur Freude. Mit einem festlichen Einweihungskonzert feierte man den Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Steinmeyer/Späth-Orgel. Seit Mai waren die Arbeiten an der Orgel in vollem Gang.

Die Orgel musste vom Staub und Schmutz der letzten zwanzig Jahre gereinigt werden. Filze und Regler waren verschlissen, der Motor altersschwach und die Elektrik entsprach auch nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Aber nicht nur eine Generalsanierung war der Auftrag für die Orgelbauer, auch einige technische Details wurden praktischer ausgebaut. Eine Setzeranlage ermöglicht nun das Vorprogrammieren der Registrierungen in bedeutend größerem Umfang als bisher.

Der Klang der Orgel sollte durch den zusätzlichen Einbau von vier neuen Registern abgerundet und erweitert werden. Orgelbaumeister Reiner Janke wandte mit seinen Helfern für jede der fast 2500 Pfeifen etwa eine halbe Stunde auf, um sie neu zu intonieren. Möglich wurde die Finanzierung des rund 230.000 Euro teuren Projekts durch viele private Spender.

Pfarrerin Wibke Klomp zeigte sich in ihrer Begrüßung erfreut und dankte allen, die das Projekt unterstützt und begleitet haben. Gleich vier Organisten, nämlich Carsten Klomp, Partick Mörtel, Jutta Stempfle-Stelzer und Jan-Luca Lentz stellten hernach das komplett renovierte Instrument in all seinen Facetten und seiner ganzen Klangpracht vor.