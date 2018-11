Walldorf. (pol/mün) Die 51-jährige Diana Ingeborg B. wird seit dem 12. November vermisst - jetzt hat sich die Polizei mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit gewandt.

Die Frau wurde an dem Montag zuletzt gegen 12 Uhr in der Straße Am Wald in Walldorf gesehen und ist seither verschwunden. Sie war zuletzt mit einem blauen Toyota Verso (amtliches Kennzeichen HD-KK 612) unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sie mit diesem Auto auch weiter unterwegs ist.

Das Verhalten der Vermissten ist nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei als ungewöhnlich zu betrachten. Sie gilt als sehr zuverlässig, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden, es bestehe eine Eigengefährdung und somit eine Gefahr für Leib und Leben.

Foto: Polizei

Diana Ingeborg B. ist etwa 1,76 Meter groß und etwa 60 Kilogramm schwer und hat blonde, kurze Haare. Zuletzt soll sie einen gelben Parka getragen und eine rote Sporttasche bei sich gehabt haben.

Die Kriminalpolizei, die seit einer Woche erfolglos ermittelt, bittet deswegen um Zeugenhinweise zu der Vermissten und ihrem Auto (Rufnummer 0621/174-4444).