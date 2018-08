Walldorf. (seb) "Bis zum dritten Advent ist sie fertig": So zügig wie die Renovierung der Orgel in der evangelischen Kirche Walldorf seit Mai verläuft, hat Pfarrerin Wibke Klomp da keine Zweifel. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, bedenkt man den Umfang der Renovierung: Jede Pfeife, jede Taste, jedes noch so kleine Teil nehmen die Orgelbauer in die Hand. Überdies erfolgt eine Erweiterung der Register, damit ist jeweils eine Reihe von Pfeifen mit gleicher Klangfarbe gemeint.

Die Kirchengemeinde investiert insgesamt gut 230.500 Euro. Im Ausschreibungsverfahren hat man sich für die renommierte Firma Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Späth aus Hugstetten-March entschieden. Die gibt es bereits seit 150 Jahren, in fünfter Generation wird das Familienunternehmen geführt. Vor allem gilt es, das Klangbild zu modernisieren, "das Ideal vor 50 Jahren war schriller, spitzer", so Pfarrerin Klomp. Zu Weihnachten soll die Orgel die Gemeinde dann mit ihrem neuen, üppigeren Klang verblüffen.

Info: Die evangelische Kirchengemeinde informiert detailliert im "Orgelblog" von Jan-Luca Lentz: www.eki-walldorf.de/orgel-blog.