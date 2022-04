Von Timo Teufert

Walldorf. Damit Gewerbebetriebe und Bushaltestellen besser erreichbar sind, lässt die Stadt Walldorf zwei neue Fußwege in den Gewerbegebieten bauen. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Planungen für einen Weg auf der Südseite der Wieslocher Straße sowie am Gutenbergring. Die Gesamtkosten für beide Wege liegen bei 299.000 Euro und damit über dem Haushaltsansatz. Der Gemeinderat genehmigte deshalb überplanmäßige Mittel in Höhe von 125.000 Euro.

"Das Thema Fußverkehr wollen wir auch durch Maßnahmen in den Gewerbegebieten stärken", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch in der Sitzung. In den letzten Jahren hätten sich neuen Gewerbebetriebe in Walldorf angesiedelt, weshalb nun zwei neue Gehwege nötig werden. Die Stadt kommt so auch ihrer öffentlichen Erschließungsfunktion der Grundstücke nach und verbessert gleichzeitig die Erreichbarkeit von Unternehmen und Haltestellen.

Zwischen der Bushaltestelle an der Wieslocher Straße und dem Impex-Kreisel gliedert sich der neue, 84 Meter lange Fußweg in zwei Teilabschnitte. Der längere Abschnitt erstreckt sich vom Kreisel bis zur Zufahrt des Grundstücks Wieslocher Straße 38, der kürze von diesem Grundstück bis zur Hausnummer 36. Der gepflasterte Gehweg soll mit einem etwa 1,20 Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn abgerückt werden, um eine gewisse Distanz zur Straße zu wahren", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Beim kürzen Stück muss der Gehweg um das große Verkehrsschild herum gebaut werden, das die Ziele am Kreisel anzeigt. Eine Versetzung des Schildes wäre schwierig, da es sehr aufwendig gegründet ist, so die Stadt. "Der Gehweg ist mit einer Breite von 1,60 Meter ausgelegt, was für die erwartete Nutzungsintensität ausreichend sein dürfte", heißt es in der Vorlage.

Im Gutenbergring gibt es bislang nur einen Fußweg auf der Südseite. "Nach der Ansiedlung des angrenzenden Unternehmens hat sich gezeigt, dass auch die Gehwegverbindung auf der Nordseite sinnvoll wäre", erklärt die Stadtverwaltung. Insbesondere soll die Bushaltestelle, die sich vor dem Promega-Gebäude befindet, angebunden werden, um auch das weitere Gewerbegebiet fußläufig anzubinden. "Durch den Neubau des Gehweges erhält die nördliche Bushaltestelle eine Anbindung an die Philipp-Reis-Straße. Dort wird der Gehweg bis zur ersten Zufahrt zum Promega-Gelände weitergeführt. Die Stadt will so erreichen, dass Fußgänger, die in Richtung Altrottstraße wollen, dort die Straße überqueren: Die Philipp-Reis-Straße sei, im Vergleich zum Gutenbergring, weniger befahren.

Um den vorhanden Obstbaumbestand weitgehend zu erhalten und um eine Distanz zum stark befahrenen Gutenbergring zu erreichen, soll der Fußweg hinter der Baumreihe, entlang der Grundstücksgrenze des Gewerbeareals. gebaut werden. Auf einer Länge von 247 Metern ist für den Gehweg – wie auch in der Wieslocher Straße – eine Breite von 1,60 Meter vorgesehen. "Für die Ausleuchtung sind LED-Mastleuchten vorgesehen", erklärt die Verwaltung. Für wegfallende Bäume seien Ersatzpflanzungen vorgesehen.