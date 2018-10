Walldorf. (teu) Still ruht der See - doch die Wolken sind mächtig in Bewegung: Sie fliegen über das Gewässer hinweg und spiegeln sich auf dessen Oberfläche, die hierdurch ebenfalls ganz aufgewühlt erscheint. Kein Kunstwerk, sondern ein Spektakel in sattem Blauviolett und Grün, wie es nur die Natur zu bieten hat.

Die Ufer des idyllischen Hochholzer Sees sind mit wertvollen Röhrichten und Gebüschen bewachsen, im westlichen Teil des Nordufers ist der Sandmagerrasen von vielen selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten besiedelt. Der See selbst ist Lebensraum für verschiedene Wasservögel, aber auch für zahlreiche Amphibienarten und Fledermäuse.