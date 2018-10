Von Jörg Knausenberger

Walldorf. 25 Jahre Nachtigallen, das bedeutet 25 Jahre Witz, Humor, Kabarett und in allererster Linie Musik, die von Herzen kommt. In wechselnden Besetzungen blieb das Motto stets, Musikstücke nicht einfach zu covern, sondern diese mit eigenen Ideen aufs Nachtigallenformat zuzuschneiden. Von Freitag bis Sonntag wurde dieses besondere Jubiläum mit allerlei Gästen im Café Art gefeiert. Die Abende waren entsprechend der Historie der Band chronologisch gestaltet.

Unter dem Motto „Die frühen Jahre“ durften die gespannten Gäste am Freitag zunächst der Urbesetzung der Nachtigallen zuhören: Oliver Kuka an der Gitarre, Holger Nesweda am Schlagzeug und Rolf Schaude an Gitarre und Bass. Entsprechend dem historischen Kontext stieß erst Martin Haaß, ursprünglich Bassist im Quartett, hinzu. Es folgte Jutta Werbelow – und die Fünferbesatzung von 1995 war komplett. Stücke von den Beatles, James Taylor oder CSN demonstrierten den Sound der frühen Nachtigallen. Im zweiten Set stand die aktuelle Besetzung der Nachtigallen auf der Bühne. Als musikalische Gäste wurden Adax Dörsam an der Oktavgitarre und Markus „Schramme“ Schramhauser am Akkordeon begrüßt. Bernhard Bentgens hielt die Festrede und bediente ebenfalls das gute alte Schifferklavier.

Die Devise „Die mittleren Jahre“ begleitete die Zuhörer am Samstag in einen außergewöhnlichen Abschnitt des Musikuniversums der Nachtigallen. Der Cream-Song „Politician“ stellte sich gewohntermaßen als Paradestück von Rolf Schaude heraus, der die einzigartige Ginger-Baker-Rhythmik am Schlagzeug geradezu aus dem Ärmel schüttelte und dazu ziemlich authentisch sang. Die Gastgitarristen Max Jeschek und Stephan Zobeley nutzten die Plattform des Songs für ein detailverliebtes Zusammenspiel und uneigennützige Soloausflüge.

Es folgte ein psychedelisches Gitarrenintro von Martin Haaß, in das der Gastposaunist Otto Engelhardt spärliche Töne einstreute, wodurch sich eine unglaubliche, musikalische Atmosphäre aufbaute. Völlig unerwartet entwickelte sich aus diesem Intro eine außergewöhnliche Version des Nirvana-Klassikers „Smells Like Teen Spirit“. In einer Kombination aus Latin und Swing kam der Sade-Song „Smooth Operator“ mit einem besonderen Kick daher – über allem schwebte der außergewöhnliche Gesang von Jutta Werbelow. Die zur Ausnahmesängerin gereifte einstige Schwangerschaftsvertretung der Nachtigallen, Marina Wörner, ließ die Hütte unter anderem bei „The Jack“ von AC/DC kräftig beben.

Jutta Werbelow erzählte augenzwinkernd von einer Schaffenskrise der Nachtigallen, die dazu geführt habe, an Adaptionen von ungeliebten Pop-Hits zu denken. Folgerichtig wurde dem Publikum im Café Art eine bluesige Version des Modern Talking-Stücks „You’re My Heart, You’re My Soul“ vorgesetzt, bei der die Harmonien inklusive der Gesangslinien deutlich abgewandelt wurden. Einen besonderen Höhepunkt des Samstagabends stellte das funkige Groovemonster „Don’t Stop It“ dar – eine Eigenkomposition von Rolf Schaude beziehungsweise Lisa and the Power-Boosters.

„Still Crazy After All These Years“ hieß das Motto des Sonntags. „Like a Virgin“ von Madonna erstrahlte als Opener in einer swingenden Barjazz-Version – aufgepeppt wurde der Song durch kurze Abschnitte anderer Musikstücke wie „Sex Machine“ von James Brown. Laurent Leroy wurde zur Rumba-Version des Black Sabbath-Klassikers „Paranoid“ auf die Bühne gebeten und begleitete die Nachtigallen an seinem Akkordeon fast den ganzen Abend über.

Eine stimmige Verknüpfung aus Poesie und Musik ergab sich, als Thommie Bayer aus seinem Buch „Aprilwetter“ vorlas und die Nachtigallen den im Text enthaltenen Song „Tennessee Waltz“ spielten. Vor gut einem Jahrzehnt hatten in dieser Kombination mehrfach Lesungen mit Livemusik stattgefunden. Thommie Bayer sang außerdem seinen Kult-Song „Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh“. Weitere Höhepunkte durften die Zuhörer bei der außergewöhnlichen „Ghostbusters“-Version und dem auf genial humorvolle Weise vorgetragenen „Everything Counts“ von Depeche Mode erleben.

Die Nachtigallen verdeutlichten an diesen drei Abenden auf beeindruckende Weise, was für ein besonderes, musikalisches Kleinod sie darstellen. Ohne zu übertreiben, darf man das Schaffen der Band in der vielfältigen Musiklandschaft der Region als Ausnahmeposition bezeichnen. Die Nachtigallen erreichen mit ihrer Auffassung des Musizierens Menschen unterschiedlicher Generationen und zaubern diesen ein Lächeln ins Gesicht.

Der Einsatz besonderer Instrumente wie Konservendosen, Melodika oder des Smartphones als Loopstation bewirkt Abwechslungsreichtum und Erlebnischarakter. Rolf Schaude, Jutta Werbelow und Martin Haaß sind Multiinstrumentalisten und verfügen über variable Gesangsstimmen. In 25 Jahren haben die Nachtigallen ihr ureigenes Konzept stets ausgebaut und die Bühnenpräsenz auf charmante Art und Weise professionalisiert.

Martin Haaß erzählte im Interview von besonderen Highlights der Bandgeschichte. Im Jahr 2006 spielte man auf dem Bonnaroo-Festival in Tennessee. Das mit 80 000 Tickets ausverkaufte Event bot außer den Nachtigallen Livemusik von Acts wie Radiohead, Tom Petty and the Heartbreakers, Buddy Guy oder Bonnie Raitt. Besonders schön waren laut Martin Haaß mehrere Bandurlaube in der Bretagne, wo man Erholung und Live-Gigs miteinander verbinden konnte. Außergewöhnlich sei der Auftritt im Katharinenstift Sinsheim gewesen, wo man das Programm den Bedürfnissen der älteren Herrschaften angepasst hatte.

Das Café Art war an allen drei Abenden ausverkauft beziehungsweise sehr gut besucht. Die Atmosphäre war durchweg angenehm. Zahlreiche musikalische Momente wurden mit tosendem Applaus gewürdigt. In den Pausen wurden Filme über die Bandhistorie gezeigt. Der Vorraum war nachtigallengerecht dekoriert – inklusive digitaler Dia-Show.

Zum Abschluss richtete Rolf Schaude bewegende Dankesworte an die Fans. Der Jubiläumsaufwand hatte sich für alle Beteiligten gelohnt.

Update: 25. Oktober 2018, 18.55 Uhr