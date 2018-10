Walldorf. (kna) 25 Jahre Nachtigallen, das bedeutet 25 Jahre Witz, Humor, Kabarett und in allererster Linie Musik, die von Herzen kommt. In wechselnden Besetzungen blieb das Motto stets, Musikstücke nicht einfach zu covern, sondern diese mit eigenen Ideen aufs Nachtigallenformat zuzuschneiden. Jetzt wurde dieses besondere Jubiläum drei Abende lang mit allerlei Gästen im Café Art gefeiert. Die Abende waren entsprechend der Historie der Band chronologisch gestaltet.

Unter dem Motto "Die frühen Jahre" durften die gespannten Gäste zunächst der Urbesetzung der Nachtigallen zuhören: Oliver Kuka an der Gitarre, Holger Nesweda am Schlagzeug und Rolf Schaude an Gitarre und Bass. Entsprechend dem historischen Kontext stieß erst Martin Haaß, ursprünglich Bassist im Quartett, hinzu. Es folgte Jutta Werbelow - und die Fünferbesatzung von 1995 war komplett. Stücke von den Beatles, James Taylor oder CSN demonstrierten den Sound der frühen Nachtigallen. Im zweiten Set stand die aktuelle Besetzung der Nachtigallen auf der Bühne. Als musikalische Gäste wurden Adax Dörsam an der Oktavgitarre und Markus "Schramme" Schramhauser am Akkordeon begrüßt. Bernhard Bentgens hielt die Festrede und bediente ebenfalls das gute alte Schifferklavier.

Die Devise "Die mittleren Jahre" begleitete die Zuhörer am zweiten Abend in einen außergewöhnlichen Abschnitt des Musikuniversums der Nachtigallen. Der Cream-Song "Politician" stellte sich als Paradestück von Rolf Schaude heraus, der die einzigartige Ginger-Baker-Rhythmik am Schlagzeug geradezu aus dem Ärmel schüttelte und dazu ziemlich authentisch sang. Die Gastgitarristen Max Jeschek und Stephan Zobeley nutzten die Plattform des Songs für uneigennützige Soloausflüge. Es folgte ein psychedelisches Gitarrenintro von Martin Haaß, in das der Gastposaunist Otto Engelhardt sorgsam gewählte Töne einstreute. Über allem schwebte der außergewöhnliche Gesang von Jutta Werbelow. Und die zur Ausnahmesängerin gereifte einstige Schwangerschaftsvertretung der Nachtigallen, Marina Wörner, ließ die Hütte unter anderem bei "The Jack" von AC/DC kräftig beben.

"Still Crazy After All These Years" hieß das Motto des letzten Abends. Laurent Leroy begleitete die Nachtigallen an seinem Akkordeon fast den ganzen Abend über. Eine stimmige Verknüpfung aus Poesie und Musik ergab sich, als Thommie Bayer aus seinem Buch "Aprilwetter" vorlas und die Nachtigallen den im Text enthaltenen Song "Tennessee Waltz" spielten.

Das Café Art war an allen drei Abenden ausverkauft. Zahlreiche musikalische Momente wurden mit tosendem Applaus gewürdigt. In den Pausen wurden Filme über die Bandhistorie gezeigt. Zum Abschluss richtete Rolf Schaude bewegende Dankesworte an die Fans. Der Jubiläumsaufwand hatte sich für alle Beteiligten gelohnt.