Walldorf. (seb) Wortgewaltig, sprachverspielt, melodiös und rhythmisch sicher: Als wahrer Poet erwies sich Nektarios Vlachopoulos in der Manege des Walldorfer Zeltspektakels. Bei diesem Namen nimmt es vielleicht nicht Wunder, dass mancher sich zuerst verblüfft zeigt, wie gut er Deutsch spricht. Aber spätestens beim zweiten oder dritten Satz muss eigentlich jedem klar sein, dass er kein eben erst Zugereister ist - sodass das "Kompliment", das er nach eigenem Bekunden regelmäßig erhält, fast zur Beleidigung wird.

Und doch: Vlachopoulos kann wirklich gut Deutsch, phänomenal, selbst für einen Deutschen, der er ja ist: Der Sohn griechischer Einwanderer bezeichnet sich als "Multikulti-Musterkind", studierte Deutsch und Englisch auf Lehramt und entschied sich erst 2008 zum Wechsel in die "brotlose Kunst"; 2011 gewann er das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Hamburg.

"Ich laufe mit sehr offenen Augen durch die Welt", sagt er von sich. Vlachopoulos deklamiert, rappt, liest, kalauert, blödelt, stichelt und rezitiert, dass es eine wahre Freude ist, mitunter im rasenden Stakkato, mit breitem Allgemeinwissen, scharfer Beobachtungsgabe, riesigem Wortschatz und sicherem Gespür für Ton und Atmosphäre. In Gesellschaft seiner Vorbilder, von Goethe über Morgenstern bis zu modernen "Slam-Poeten" (die das Präsentieren eigener Texte in einer Art heiter-chaotischem Wettstreit zu einer eigenen Kunstform erheben) fühlt er sich pudelwohl.

Die einzige Kritik, die man eventuell anbringen könnte, ist eine geschmackliche: Nicht jede seiner Pointen traf ins Schwarze und stellenweise wurde es arg derb. Aber insgesamt überwog der sympathische Eindruck und stilistisch zumindest war das Niveau konsequent hoch. Das ewige "Reim dich oder ich fress dich" lässt er auch mal lässig beiseite, seine Verse bewegen sich dafür im Takt, sind klanglich stimmig, weisen rhetorische Mittel wie Anagramm oder Stabreim und natürlich Metaphern auf, eine origineller als die andere. Ein schräges Kaleidoskop verschiedenster Bilder steigt so vorm inneren Auge des Publikums auf.

Sein "Integrationshintergrund" darf natürlich nicht fehlen, wobei er Erwartungen, die die Zuschauer bestimmt hatten, von Anfang an gegen den Strich bürstete. Maßlos überzogen und voller Kriegsvokabular sind die Schilderungen über seine Kindheit in Oberderdingen, im "Problembezirk Kraichgau", in der "Zone" zwischen Baden und Württemberg, wo er einerseits sein Hochdeutsch pflegen, es andererseits aber "dialektal verunreinigen" musste, um liebenswerter zu wirken.

Vlachopoulos stellt auch klar: "Ich bin nicht in diesem Land, um euch Frau und Job wegzunehmen." Schließlich sei er hier geboren und aufgewachsen, daher sagt er auch zu wohlmeinenden Gastgebern: "Man muss mich nicht willkommen heißen." Er unterscheide sich völlig von "in den 70ern importierten Analphabeten, die die Sprache immer noch nicht können" und fühle sich ausgegrenzt, wenn er so behandelt werde: Bei ihm gebe es "nichts zu integrieren".

Gekonnt, aber immer in unbeschwertem Tonfall, macht er sich über "die neu erstarkte Rechte" lustig, die eigentlich nur Panik angesichts von unvermeidlichen Veränderungen in einer komplexen Welt schieben - wofür Ausländer nichts können. Wie seine Schüler früher benutzt er deutsche Vornamen als Beleidigung, "du Otto", "du Peter", und betont, dass Deutschland nicht "zerstört" werde, wenn "Transvestiten oder Muslime wie Menschen behandelt werden".

Neben dem Spiel mit hinlänglich bekannten Klischees über Studenten oder Lehrer bleiben auch Szenen aus seinem Unterricht in Erinnerung. Alle Kinder haben natürlich Namen wie "Ferhat" und sprechen nur gebrochen Deutsch. Und doch will Vlachopoulos nicht in die Klage über die Bildungsmisere einstimmen: "All diese Fernseh-Clowns und Internet-Zombies wirken wie Stubenfliegen, die durchs geschlossene Fenster rauswollen" - doch im Vergleich zu früher "hat sich rein gar nichts verändert ... gut, die Kids haben mehr Apps".

Bei aller sprachlichen Kreativität schwankt das Programm also zwischen Nachdenkenswertem und Klamauk. Durchaus gelungen die sehr derbe Duett-Lesung mit einem Freund über die "Diskrepanz zwischen Sagen und Denken", die treffenden Beobachtungen sind aber nichts für eine Familienzeitung. Da ist der Kontrast auch stark zu seiner Zeitreise durch die Liebeslyrik, angefangen bei mittelhochdeutschen Versen. Das alles mag auch dem Format, dem Auftritt dicht am Publikum, gespickt mit spontanen Eingebungen und Reaktionen auf Zurufe, geschuldet sein.

Eines jedenfalls muss man ihm lassen: Er bescherte dem Zeltspektakel-Publikum einen permanenten Aha-Moment, wie reichhaltig, praktisch und schön unsere Sprache ist.