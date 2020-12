Klein, coronakonform, aber vielfältig und stimmungsvoll: So präsentiert sich der „Mini-Weihnachtszauber“ der Werbegemeinschaft Walldorf auf der Drehscheibe. Er ist jetzt noch bis Samstag und nächste Woche von Donnerstag bis Samstag geöffnet. Foto: Pfeifer

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Kuschelige Mützen, warme Schals und Stirnbänder, Olivenöl, Bergtee oder auch Karten mit Walldorfer Motiven: Seit Donnerstag steht auf der Drehscheibe in der Astorstadt ein "Walldorfer Mini-Weihnachtszauber", ins Leben gerufen von der Werbegemeinschaft des Gewerbevereins. Ganz muss man dieses Jahr also trotz Coronakrise nicht auf ein wenig Weihnachtsgefühl verzichten.

"Aufgrund der Pandemie wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt", erklärte Kerstin von Splényi von der Werbegemeinschaft. Um den Walldorferinnen und Walldorfern trotzdem ein wenig Festtags-Stimmung zu bieten und Walldorfer Vereine und Gewerbetreibende zu unterstützen, hat man sich diese Lösung überlegt. "Es ist kein Weihnachtsmarkt", betont Kerstin von Splényi: Über die Drehscheibe sind vier Buden großzügig verteilt, es herrschen die gängigen Abstandsregeln und Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. Zur adventlichen Atmos-phäre trägt der glitzernde Weihnachtsbaum der Stadt bei.

Am gestrigen Donnerstag flanierten die Walldorferinnen und Walldorfer neugierig darüber. Die Stände kamen mehr als gut an, ein Hauch von Weihnachten wehe über der Astorstadt, war man sich einig. Der Mini-Weihnachtszauber wird diese und kommende Woche veranstaltet. Noch bis diesen Samstag verkauft der Walldorfer Schützenverein Mützen, Schals oder Stirnbänder, am Stand von Delicious Feinkost gibt es Olivenöle, Honig oder verschiedene Kräuter, bei Daniel Bopp kann man beleuchtete Bilder und Handgravuren unter anderem auf Holz erwerben und bei Textauslöser gibt es unter anderem den Walldorf-Kalender und Weihnachtskarten.

Nächste Woche bietet die "kurpfälzische Perlenhexe" Schmuck, darunter Ketten und Ringe, bei Michael Lamprecht gibt es Taschen oder Mützen und in der Wichtelwerkstatt sind die gutmütigen Hausgeister in verschiedenen Formen und Größen zu finden. Außerdem gibt es Maronen – coronakonform zum Mitnehmen – von der Werbegemeinschaft, die zudem eine Tombola veranstaltet. "Der Erlös geht an einen guten Zweck", sagt Kerstin von Splényi.

Der Mini-Weihnachtszauber findet am Donnerstag, 10. Dezember, sowie freitags (4. und 11. Dezember) jeweils von 12 bis 18 Uhr und samstags (5. und 12. Dezember) jeweils von 10 bis 14 Uhr auf der Drehscheibe statt.

Das Wieslocher Stadtmarketing wiederum verzichtet auf weihnachtlichen Budenzauber. Die Innenstadt ist festlich dekoriert, die Weihnachtspyramide dreht sich und in den Schaufenstern glitzert es einladend. Passend dazu haben viele Geschäfte, Einzelhändler und Unternehmen besondere Angebote vorbereitet, etwa Rabatte. Außerdem gibt es Verlosungsaktionen oder Glücksraddrehen. Passend zu den Corona-Regeln haben zahlreiche Einzelhändler Bestell- und Lieferservices geschaffen, viele haben an den Adventssamstagen auch ihre Öffnungszeiten verlängert. Über die "Wiesloch Card" gibt es ein Gewinnspiel, 33 Weihnachtseinkäufe werden von den teilnehmenden Partnern spendiert.

"Wir alle möchten, dass es die Wieslocher Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und Geschäfte weiterhin gibt", appelliert Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann an die Bürger, sich solidarisch zu zeigen und die lokalen Gastronomiebetriebe und Geschäfte zu unterstützen.