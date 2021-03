Tests an der Schule: Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis aus Walldorf überprüfen per Schnellverfahren ein Mädchen der Schillerschule auf das Coronavirus. Foto: Schillerschule Walldorf

Von Tobias Törkott

Walldorf. Kopf leicht in den Nacken, kurz still halten, Teststäbchen vorsichtig in die Nase – und fertig: Seit gut zwei Wochen werden Kinder der beiden Walldorfer Grundschulen zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Der Tenor an Schiller- und Waldschule ist positiv.

Heute, am Donnerstag, finden an den beiden Bildungseinrichtungen die nächsten Testrunden statt. An der Waldschule wurden die Erst- bis Viertklässler bereits am Montag auf eine akute Infektion mit dem Coronavirus geprüft, an der Schillerschule am Dienstag. Damit die Kinder ihren Corona-Check bekommen, müssen die Eltern eine Einverständniserklärung abgeben.

Etwa 70 Prozent der insgesamt 460 Kinder an der Schillerschule werden regelmäßig auf das Virus überprüft. "Die Tendenz ist eher steigend", sagt die Leiterin der Schillerschule Jutta Stempfle-Stelzer über die Mitmach-Quote an Tests. Es habe auch noch einige Nachmeldungen gegeben, eine Abmeldung sei auch dabei gewesen. "Manche Eltern hatten zu Beginn die Sorge, ihr Kind gehe quasi alleine zum Arzt", kennt die Schulleiterin die Gedankengänge der Erziehungsberechtigten. "Es gibt aber einfach sehr viele Eltern, die sehr dankbar sind", so Stempfle-Stelzer.

Positive Rückmeldungen erhält auch ihr Kollege Lorenz Kachler, Leiter der Waldschule. Er war am Montag die 140. Person des Tages, die getestet wurde. Denn, wie auch an der Schillerschule, können sich alle Mitarbeiter auf das Virus checken lassen. "Es hat sich eingespielt", sagt Kachler. Getestet wird standardmäßig mit den sogenannten Popel- oder Nasen- oder Rachen-Tests. Die Spucktests wurden verworfen, "zu aufwendig", wie Kachler erklärt. Lob kommt von den Mitarbeitern der Apotheken: "Die Kinder seien leicht zu handhaben, heißt es", sagt er. Von den 190 Grundschülern haben mehr als zwei Drittel der Eltern ihr Einverständnis gegeben. "Manche wollen nicht. Andere führen Selbsttests durch", erklärt Kachler und ergänzt: "Wir können sie nicht zwingen."

Im Gespräch mit der RNZ betonen beide Schulleiter immer wieder, dass die Tests freiwillig seien. Die Nachricht an die Eltern soll klar sein: Kein Druck. Einig sind sich Stempfle-Stelzer und Kachler auch noch bei einer anderen Sache: Die Schnelltests können nur eine Übergangslösung sein, um Sicherheit für alle zu gewährleisten.

"Wir finden es gut, dass Walldorf so früh am Start ist", sagt Manfred Wolf. Er ist Vorsitzender des Elternbeirats der Waldschule. Auch in den anderen Schulen der Stadt sollen die Tests für Kinder, die vor Ort sind, angeboten werden. Negative Rückmeldungen habe Wolf bislang keine erhalten. Klar habe es Vorbehalte gegeben, diese seien dank guter Kommunikation ausgeräumt worden.

Auch Elternvertreter-Kollege Willi Fritschi von der Schillerschule kann nichts von klagenden Eltern berichten. Ganz zufrieden ist er mit dem Test-Fazit nach zwei Wochen dennoch nicht. Denn: "Wir würden uns 100 Prozent Auslastung wünschen. Die Kapazitäten lassen das zu", sagt er, wohlwissend über die besondere Situation Walldorfs. Rückmeldungen bekommt Fritschi von anderen Schulen und Lehrern: "Jeder sagt, wenn wir nicht weiter testen, machen die Schulen vor Ostern wieder zu."