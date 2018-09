Walldorf. Dienstags und mittwochs ist in Walldorf der "Laufende Seniorenbus" unterwegs und gehört schon zum Stadtbild. Andrea Münch von der städtischen IAV-Stelle im Rathaus und die ehrenamtlichen Begleiter freuen sich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Die gemeinsamen Spaziergänge bedeuten für die älteren "Fahrgäste" feste Termine, die Abwechslung vom Alltag in netter Gesellschaft bringen.

Vor allem die Treffen mit den Kindern und Betreuerinnen des kommunalen Kindergartens bereiten allen viel Freude, aber auch die zufälligen netten Begegnungen auf der Straße mit alten Bekannten oder ehemaligen Nachbarn ermöglichen das kurze Eintauchen in den Alltag Walldorfs und das Gefühl, dazuzugehören. Beliebt sind ebenso der Schaufensterbummel oder ein Gang durch die Regalreihen des Supermarkts.

Damit der "Laufende Seniorenbus" auch weiterhin und vor allem auch während der Ferien in Bewegung bleiben kann, braucht er dringend weitere Begleitpersonen. "Wir haben einen hohen Betreuerschlüssel, da die Senioren auch mit Gehstock, Rollator oder Rollstuhl mitkommen können und wir auch gerne Menschen mit Demenz mitnehmen", erklärt Andrea Münch. Das Angebot über die Sommerwochen aufrechtzuerhalten, war eine Herausforderung, da viele der Begleitpersonen in Urlaub waren. Wer sich über einen längeren Zeitraum oder auch sporadisch beim "Laufenden Seniorenbus" engagieren möchte, ist daher herzlich willkommen. Interessierte sollten gerne mit älteren Menschen zusammen sein, keine Berührungsängste haben und willens sein, sich in der frischen Luft bei (fast) jedem Wetter zu bewegen. Der "Laufende Seniorenbus" wird dienstags ab 14.50 Uhr zunächst ab dem Astor-Stift mit dem Bus vom Verein "Anpfiff ins Leben" in Richtung Wald transportiert, von dort wird dann gelaufen. Am Mittwoch geht es um 10 Uhr zu Fuß ab dem Astor-Stift zum Astorpark und wieder zurück mit verschiedenen Haltestellen unterwegs. Einmal im Monat geht es auf eine Sonderroute und in Abständen finden informative Treffen für die Begleiter statt.

Info: Interessierte können sich bei Andrea Münch melden, Telefon 0 62 27/35 11 68, E-Mail andrea.muench@walldorf.de.