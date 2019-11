Von Carsten Blaue

Walldorf. Nach dem Autobrand kann der größte Teil des Parkhauses von Ikea in Walldorf bis spätestens Mittwoch wieder freigegeben werden. Das teilte eine Sprecherin der Ikea Deutschland GmbH & Co. KG auf Anfrage der RNZ am Montag in Hofheim-Wallau mit.

Am Samstagnachmittag hatte ein geparkter weißer Volvo im Erdgeschoss plötzlich Feuer gefangen und war trotz des zügigen Einsatzes der Walldorfer Feuerwehr ausgebrannt. Mindestens ein weiteres Fahrzeug und die Konstruktion des Parkdecks, darunter die Kabelschächte, waren durch die Flammen beschädigt worden. Das Ausmaß des gesamten Schadens kennt man bei Ikea noch nicht. Eine Gefahr für die Statik des Gebäudes bestand aber nach Aussage des Walldorfer Feuerwehrchefs Frank Eck zu keinem Zeitpunkt.

Um die Stahlkonstruktion ins Wanken zu bringen, seien die Temperaturen nicht hoch genug gewesen. Nach Polizeiangaben war am Montag ein Bausachverständiger vor Ort. Durch die Sperrung des Parkhauses stehen den Kunden des Einrichtungshauses in Walldorf nach Unternehmensangaben jetzt bis zu 350 Parkplätze nicht zur Verfügung. Ihnen würden aber 800 weitere Abstellmöglichkeiten angeboten. Umsatzeinbußen durch die Sperrung des Parkhauses scheint Ikea daher nicht zu befürchten. Auf entsprechende Anfrage teilte die Sprecherin mit, dass der Betrieb reibungslos weiterlaufe.

Die Walldorfer Feuerwehr hatte das umsichtige und vorausschauende Verhalten der Ikea-Belegschaft gewürdigt. Für diese gebe es in regelmäßigen Abständen Trainings, darunter auch Räumungsübungen, erläuterte die Ikea-Sprecherin auf Anfrage. Zudem gebe es im Möbelhaus speziell ausgebildete Mitarbeiter, die im Ernstfall als „Hausfeuerwehr“ reagieren können, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind.

Update: Montag, 18. November 2019, 18.48 Uhr

Walldorf. (pol/mare) Die Rauchwolke war weithin sichtbar: Beim Brand eines Autos im Walldorfer Ikea-Parkhaus am Samstag gegen 15.15 Uhr ist ein Mann verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Aus bisher unbekannter Ursache war der Volvo im unteren Parkdeck in Brand geraten. Der Halter des Wagens versuchte noch, den Brand selber zu löschen, verletzte sich hierbei aber am Arm und musste im Anschluss nach Ludwigshafen in eine Spezialklinik zur Behandlung gebracht werden.

Das Fahrzeug Auto geriet vollständig in Brand. Dadurch wurde auch das danebenstehende Auto stark beschädigt. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Während des Feuerwehreinsatzes wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei bisher nicht beziffern, da nicht genau feststand, wie viele Fahrzeuge neben den beiden direkt betroffenen durch den Brand und die Löscharbeiten beschädigt worden sind.

Das Parkhaus musste geräumt werden und bleibt bis auf weiteres aufgrund der Brandschäden gesperrt.