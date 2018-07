Walldorf. (rö) Um Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs ging es im Walldorfer Gemeinderat. Hintergrund war ein vom Kreistag beschlossenes kreisweites Radwegekonzept ("Mobilitätskonzept Radverkehr"). In diesem Rahmen waren vom Straßenbauamt des Kreises drei Maßnahmen in Walldorf angesprochen worden, nach deren Erledigung sich jetzt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen per Antrag erkundigte. "Es geht uns auch um weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs", sagte Wilfried Weisbrod für die Antragsteller, nachdem die Verwaltung aufgezeigt hatte, dass die drei Punkte - die neue Beschilderung eines Geh- und Radwegs, die Beseitigung von Pollern am Kino und ein Schlagloch - bereits geklärt wurden.

Walter Hecker (Grüne) hatte einige weitere Anregungen zur innerörtlichen Förderung des Radverkehrs. Er wünschte sich überdachte Fahrradständer im öffentlichen Raum, Markierungen auf den Straßen, die dafür sorgen, dass die Autofahrer dem Radverkehr eine höhere Aufmerksamkeit schenken, und eine Untersuchung der Kreuzung Dannhecker- und Hauptstraße "unter Sicherheitsgesichtspunkten".

"Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", reagierte Werner Sauer (CDU) sichtlich verstimmt auf die mündliche Ausweitung des Antrags, was bereits in der vorangegangenen Sitzung vorgekommen war und für lange Diskussionen gesorgt hatte. Er sei "nicht bereit, darüber zu befinden", sagte Sauer. Auch vom Kreis seien nur "lächerliche Anmerkungen" gekommen. Zumal Walldorf den Radverkehr bereits vorbildlich fördere. Manfred Zuber (SPD) dagegen sah im Grünen-Antrag den Wunsch an die Verwaltung, weitere Maßnahmen mit dem Kreis abzusprechen. Dem könne seine Fraktion folgen. Günter Lukey (FDP) konnte der Verwaltung "ein gutes Zeugnis ausstellen, was die Radwege betrifft". Dringlicher als die seitens der Grünen genannten Anregungen ist aus Sicht seiner Fraktion "ein Verkehrskonzept mit Parkleitsystem".

"Ich glaube, dass wir als Stadt vorbildlich sind", meinte auch Bürgermeisterin Christiane Staab. Sie schlug vor, die genannten Punkte im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr "aufbereiten zu lassen".

In einem weiteren Tagesordnungspunkt standen Auftragsvergaben für den Neubau von Mensa mit Räumen für die Ganztagsbetreuung und Sporthalle im Schulzentrum an: Fast ein halbe Million Euro über der Kostenberechnung lag das günstigste Angebot für die Freianlagen mit knapp über 2,1 Millionen. Die Dachabdichtungsarbeiten wurden für rund eine Million Euro an den günstigsten Bieter vergeben, hier lag man 73.000 Euro über der Vergabesumme. "Es gibt einen Puffer, aber wir sind hart an der Grenze", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch auf Nachfrage zu den Kostenüberschreitungen.