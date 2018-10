Walldorf. (rö) Gemeldet wurde ein "möglicher Gasaustritt" am Walldorfer Tierpark, doch schon wenig später konnte am Dienstag Entwarnung gegeben werden: "Es war nur Gullygestank", so Dieter Klump von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim. "Das war der ganz normale Fäulnisgeruch aus den Kanälen", präzisierte Frank Eck, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf, gegenüber der RNZ.

"Es fehlt halt Wasser", so seine Erklärung. Die Feuerwehr hatte die Alarmierung ernst genommen und war mit 25 Personen und sechs Fahrzeugen vor Ort gekommen, dort fanden sich auch die Polizei aus Walldorf und Walldorf, der Rettungsdienst und die Stadtwerke Walldorf ein. Die Überprüfung auf dem Parkplatz des Tierparks und am Haupteingang der beliebten Freizeiteinrichtung ergab: "Ganz normales Fäulnisgas", so der Feuerwehrkommandant.