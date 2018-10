Walldorf. (pol/van) Bei einem Unfall am Montagnachmittag wurde eine 75-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Eine 38-jährige Frau war kurz vor 17 Uhr mit ihrem VW in der Hauptstraße in Höhe der sogenannten "Drehscheibe" unterwegs gewesen, als sie die 75-Jährige am Fußgängerüberweg übersah.

Die Seniorin wurde vom Auto erfasst und zu Boden geworfen. Dabei erlitt sie Verletzungen an Kopf und Körper. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.