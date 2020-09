Frischer Sand wurde in die Gehege und Volieren gebracht und unter anderem auch der Ententeich komplett gereinigt: 35 Helferinnen und Helfer packten beim Freiwilligentag im Walldorfer Tierpark mit an. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Da staunten die Ziegen, Esel, Enten, Rehe, Schafe, Nandus und anderen Tiere nicht schlecht: Wer treibt sich denn da im Gehege herum, mögen sie gedacht haben. Nach kurzer Skepsis kamen einige neugierig an und schauten den Helferinnen und Helfern über die Schulter, ob denn auch alles gründlich gemacht wird.

Am Samstag fand der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar unter dem Motto "Wir schaffen was" statt. In Walldorf brachten 35 Helfer ähnlich wie in den Jahren zuvor den Tierpark auf Vordermann. Petrus war den Helfern wohlgesonnen und schickte strahlendes Wetter und Temperaturen um die 25 Grad auf die Erde.

"Der Freiwilligentag ist einfach eine tolle Aktion", sagte Bürgermeisterin Christine Staab, die auch kräftig mit anpackte. Im Einsatz waren Freiwillige von verschiedenen Organisationen, Institutionen, Firmen und der Stadt Walldorf und säuberten Tiergehege, Vogelvolieren und den Ententeich. Da ging es selbstverständlich coronakonform zu, sie wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt und hielten Abstand.

So eine intensive Grundreinigung ist mit großem Aufwand verbunden und alles andere als einfach, wie Christiane Staab berichtete. Die Tierpfleger, die sich um rund 130 Tiere aus 34 verschiedenen Arten zu kümmern haben, neben den eingangs erwähnten Tieren beispielsweise auch um Kängurus, Hirschziegenantilopen, Schildkröten und etliche seltene Vogelarten, waren dankbar für jede helfende Hand. Die Aktion fand bei laufendem Betrieb statt.

Der zu reinigende Ententeich war wohl die größte Herausforderung, die gemeistert werden musste, denn nachdem das alte Wasser abgelassen wurde, kamen jede Menge Schlamm und Dreck zum Vorschein. Wer hier sauber machte, trug Gummistiefel und brauchte viel Kraft. Mittels eines Hochdruckwasserspritzgeräts wurde der hartnäckige Schmutz rund um den Teich entfernt, der Schlamm anschließend in eine Schubkarre gehievt und dann entsorgt. Die verschiedenen Wasservögel schauten der Säuberungsaktion indes in Ruhe von einem schattigen Plätzchen aus zu ...

Derweil säuberte eine andere Gruppe die Vogelvolieren. Anders als die Enten wären die Tiere hier von all den arbeitenden Menschen in Aufregung versetzt worden, daher hatte man sie zuvor an einem ruhigen Ort untergebracht. Weil im Laufe der Zeit Sand aus den Volieren verschwindet, bedingt durch das Herumgeflatter der Vögel, wurde neuer Sand hereingebracht, gleichmäßig verteilt und mit einem Rechen in Form gebracht. "Wir haben weiterhin einen Sichtschutz in einigen Vogelvolieren angebracht", erzählten die Helfer.

Währenddessen wurde im "Streichelzoo" mit Ziegen und Schafen sauber gemacht und der Boden mit einem Rechen in Form gebracht. Im Eselgehege wurden alte Zäune gegen neue ausgetauscht, die die Tiere davon abhalten, sich an den Bäumen zu reiben und sie damit zu beschädigen, wie einer der Helfer erzählte. Den Eseln gefielen die Bäume ohne Zäune übrigens nicht schlecht, neugierig wuselten sie darum herum.

Auch die Nandus – übrigens die südamerikanischen Verwandten der Strauße – guckten zunächst etwas verdutzt, als Helfer mit Rechen und Schubkarre anrückten und den Boden in ihrem Gehege säuberten und in Form brachten. Die großen Vögel hatten übrigens weniger Scheu vor den Menschen als umgekehrt, mit der Zeit gab sich das aber auf beiden Seiten. Weiterhin wurden alte Holzstämme aus dem hinteren Bereich des Geländes weggebracht: Jetzt glänzt der Tierpark geradezu.

Im Vorfeld waren 88 Projekte im badischen Teil, 82 im hessischen und 117 im pfälzischen Teil der Metropolregion zum Freiwilligentag angemeldet worden. Laut einer Pressemitteilung packten diesmal nach ersten Schätzungen zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen im Odenwald und Bad Bergzabern in der Südpfalz rund 4500 Freiwillige mit an – unter Einhaltung der Corona-Regeln freilich. In 65 Städten und Gemeinden wurde bei rund 300 Mitmach-Aktionen für die gute Sache gesäubert, geschrubbt, gestrichen, geschraubt, gepflanzt, gespielt, gelesen, gelernt, getüftelt, gebastelt, musiziert, renoviert, repariert und vieles mehr.