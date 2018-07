Walldorf. (pol/mün) Am Montagabend belästigte ein 40-Jähriger vor dem Eingang des Bäderparks in Walldorf eine 40-jährige Frau und einen 45-jährigen Mann. Der 40-Jährige drehte sich zu den Beiden, zog sich seine Hose herunter und manipulierte etwa eine Minute an seinem Penis, berichtet die Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige schon zuvor aufgefallen war. Er hatte gegen Schilder und Büsche vor dem Bad getreten.

Bei der anschließenden Fahndung konnte der 40-Jährige von Polizeibeamten des Reviers Wiesloch auf einem Schulgelände gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der Mann einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.