Walldorf. (rö) Zum 1. Januar 2014 hatte die Stadt Walldorf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt, die sogenannte "Doppik" (doppelte Buchführung in Konten) löste die Kameralistik ab. Ungewöhnlich lange, fast fünf Jahre, hat es gedauert, bis die Kämmerei jetzt dem Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2014 vorlegte, der das Gremium bei einer Enthaltung von Lorenz Kachler (SPD) auch zustimmte.

"Vielleicht war mein Optimismus 2013 verfrüht", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab und nannte als einen Grund für die Verzögerung "große Umwälzungen personeller Art in der Kämmerei". Auch wegen der großen Menge an zu erfassender Posten habe man das Zahlenwerk "nicht so schnell hinbekommen, wie wir wollten". Immerhin: Die in der Bilanz aufgeführten Zahlen seien "für eine Stadt unserer Größe deutschlandweit einzigartig", so die Bürgermeisterin.

Das machte auch Kämmerer Boris Maier deutlich: Die Bilanzsumme von 632 Millionen Euro sei "sehr, sehr viel im interkommunalen Vergleich", das Sachanlagevermögen von 301 Millionen "sehr viel für unsere Größenklasse", sagte er. Etwa die Hälfte dieses Sachvermögens besteht aus bebauten Grundstücken (152 Millionen), das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Wege und Plätze) macht mit rund 95 Millionen fast ein Drittel aus. Und das Vermögen wächst: 30,3 Millionen Euro stehen in der Eröffnungsbilanz für "Anlagen im Bau"- Maßnahmen wie die "Neue soziale Mitte" oder die Neugestaltung der Drehscheibe sind längst fertiggestellt.

Das Finanzanlagevermögen betrug zum 1. Januar 2014 rund 312 Millionen Euro. Den Löwenanteil machen laut Maier die städtischen Geldanlagen (218 Millionen Euro) aus, gefolgt von den liquiden Mitteln (fast 40 Millionen Euro) und den gewährten Darlehen (26,7 Millionen Euro). Mit Blick auf die Passiva (568 Millionen Euro) hob Maier vor allem die außerordentlich hohe Eigenkapitalquote von fast 90 Prozent hervor: "Da würde sich manches Unternehmen von und zu schreiben", sagte er.

Und auch im Vergleich mit anderen Kommunen nimmt die Walldorfer Eröffnungsbilanz eine Sonderstellung ein: Schon in absoluten Zahlen liege man "im relativ hohen Bereich", so Maier, "im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind wir absolute Spitze". Mit einer Bilanzsumme von 40.500 Euro pro Einwohner werde klar, welch großes Vermögen die Stadt habe. "Es gibt keine Kommune in Baden-Württemberg, die so eine Bilanz hat", sagte der Kämmerer.

Eigentlich hätte in derselben Sitzung auch die Jahresrechnung für 2014 festgestellt werden sollen, das musste aber auf die Sitzung am 27. November verschoben werden, weil einem Teil des Gemeinderats die Unterlagen nicht rechtzeitig und vollständig zugestellt worden waren. Trotzdem warf Maier einen Blick auf das Ergebnis, dass die städtische Bilanzsumme zum Jahresende 2014 von 632 auf 747 Millionen Euro anwachsen lasse. Nach aktuellem Stand habe man auch in den darauf folgenden Jahren "sehr gute Ergebnisse", so der Kämmerer, die Bilanzsumme gehe weiter nach oben.

"Wir wussten vorher, dass wir gut da stehen", kritisierte Werner Sauer (CDU) den Gesetzgeber für den "extrem hohen Aufwand", der zur Erstellung der Eröffnungsbilanz notwendig gewesen sei. "Wir hatten keine Wahl, ich hätte nicht auf die Doppik umgestellt", zweifelte Sauer am Sinn der ressourcenorientierten Darstellung des städtischen Vermögens.

"Für uns stellt sich auch die Frage, ob es sich gelohnt hat", sagte Manfred Zuber (SPD). Er bemängelte aber, dass die Verwaltung nicht schon im Oktober 2013 auf mögliche Probleme bei der Umstellung auf die Doppik hingewiesen habe, "sondern erst zwei Jahre später". Außerdem vermisse man nach wie vor das von der SPD schon öfter angemahnte Leitbild.

Wilfried Weisbrod (Grüne) bezeichnete sich mit Blick in die Vergangenheit als "schärfsten Kritiker der Umstellung", die einen enormen Aufwand für die Verwaltung mit sich gebracht habe. "Wir wussten alle, dass wir ziemlich reich sind", sagte er.

Walldorf sei "früh dran" gewesen, erst ungefähr 400 von rund 1100 baden-württembergischen Kommunen hätten die Umstellung vollzogen, "der Bund macht es selbst nicht, die Länder machen es auch nicht", monierte Weisbrod. Dr. Günter Willinger (FDP) sprach mit Blick auf die Jahresrechnung 2014, die unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen aufweist (224 statt eingeplanter 100 Millionen Euro), die Abhängigkeit vom größten Gewerbesteuerzahler, der SAP, an.

Man müsse schauen, "dass wir unser Aufkommen etwas diversifizieren, damit sich auch kleine oder mittlere Unternehmen hier niederlassen", so Willinger. "Das muss Chefsache sein", forderte er und wünschte sich in diesem Zusammenhang mit Blick auf den jüngst unterzeichneten Mobilitätspakt für die Region mehr als "nur eine Absichtserklärung". Walldorf brauche "zwingend ein Verkehrskonzept".