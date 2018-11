Walldorf. (pol/mün) Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Freitag einen Wohnungseinbruch in Walldorf. Dank ihres Hinweises konnten drei mutmaßliche Täterinnen festgenommen werden. Die beiden erwachsenen Frauen kamen nun in Haft, eine 17-Jährige ist wieder auf freiem Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Ihnen wird versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahls und schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Die beiden 24 und 33 Jahre alten Frauen sowie die 17-jährige Jugendliche sollen sich mit einem weiteren, bislang unbekannten Mann zusammengetan haben, um auf Einbruchs- und Diebestour zu gehen.

Am Freitagnachmittag soll der unbekannte Mann die drei Frauen nach Walldorf gefahren haben. Dort hätten sie den Versuch unternommen, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Eine Nachbarin beobachtete die Frauen, die zuletzt die Terrassentür eingeschlagen haben, berichtet die Polizei.

Weil die Beschuldigten offenbar die Nachbarin bemerkten, sollen sie ihr Vorhaben abgebrochen und geflüchtet sein.

Bei der Fahndung wurden die drei Frauen anschließend von Polizeibeamten des Polizeireviers Wiesloch vorläufig festgenommen.

Gegen die 24-Jährige und 33-Jährige wurde am Samstag Untersuchungshaft angeordnet, die 17 Jahre alte Jugendliche wurde wieder freigelassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach dem unbekannten Mann dauern an.