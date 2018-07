Walldorf. (pen) Was ist Nia? Wer am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" der Volkshochschule Südliche Bergstraße im Alten Rathaus in Walldorf vorbeischaute, der konnte gleich mitmachen. Nia ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept, das mit Elementen aus Kampfsport, Tanz und Entspannungstechniken arbeitet und gleichermaßen auf Körper, Geist und Seele wirkt. Zu jeder vollen Stunde wurde in der VHS-Stelle in Walldorf ein anderer Kurs vorgestellt, den die Besucher auch selbst ausprobieren konnten. Nach Nia gab es Zumba Gold für Senioren, Pilates und anschließend Kindertanz.

Die VHS ist in Bewegung und bleibt es auch, vor allem in diesem Jahr, in dem das 50. Jubiläum der Einrichtung gefeiert wird. "Ich bin stolz auf die VHS, denn mit der Kinderkunstschule und der VHS ab 60 decken wir ganz viel ab", erklärte Bürgermeisterin Christiane Staab. Im Programm seien Kurse für Säuglinge ab vier Wochen bis hin zu Angeboten für Senioren. Auch für die Stadtverwaltung Walldorf sei es gut, die VHS in der Stadt zu haben, da für die städtischen Mitarbeiter Fortbildungen angeboten werden. Laut VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter zählt die VHS Südliche Bergstraße zu den 20 großen Volkshochschulen in Baden-Württemberg. Sie hat 27 fest angestellte Mitarbeiter und beschäftigt 350 Dozenten. Pro Jahr gibt es 2000 Angebote verteilt auf 48.000 Unterrichtsstunden.

Damit man das alles live erleben kann, hatte die VHS zum "Tag der offenen Tür" eingeladen, bei dem es neben Mitmachangeboten für alle Generationen auch einen Vortrag zum Thema "gesunde Ernährung" gab. Während die Besucher mit einem Glas Sekt oder Wasser durchs Haus gingen, probten vor dem Alten Rathaus Kinder mit schwarzen Hüten ihre Tanz-Performance. Nach Angaben von Annette Feuchter gehen auch die Sprachkurse in Walldorf sehr gut. "Von Englisch bis Georgisch reicht die Palette ", berichtet sie. Dabei gibt es auch im Sprachenbereich Angebote, die auf die unterschiedlichen Ansprüche der Teilnehmer zugeschnitten sind. So können sich Interessierte aussuchen, ob sie die Sprache schnell oder lieber relaxt über einen längeren Zeitraum lernen wollen.

Auch die Kinderkunstschule Kikusch hatte ihre Pforten weit geöffnet und bot für Kinder ab drei Jahren Mitmachaktionen von Drucken, Tonen über plastisches Gestalten bis hin zur Erstellung von Collagen an. "Es gab viel zu tun für unsere Dozenten: 150 Besucher kamen zur Kikusch. Begeistert zeigten sich neben den kleinen Künstlern vor allem auch die Eltern, die gemeinsam mit ihren Kids kräftig mitgearbeitet haben und erstaunt waren, was die Mitarbeiter der Kunstschule leisten", so die Leiterin der VHS.