Walldorf. (rö) Mit einer Mehrfachbeauftragung will die Stadt Walldorf ein Konzept für den Wohnungsbau auf einem Areal in der Heidelberger-/Hebelstraße finden. Wie vom Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen, sollen fünf regionale Architekturbüros - Herrmann, Vorfelder, Bernhard-Schöpp, Jöllenbeck & Wolf aus Walldorf sowie EnergieRaum (Sinsheim) - Ideen für die vier Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 1680 Quadratmetern entwickeln. Dafür werden die Gebäude Heidelberger Straße 24 und 26 abgerissen, auch öffentliche Flächen und Parkplätze sollen mit einbezogen werden. Die Büros sollen ihre Pläne bis 15. November vorlegen, ein Gremium aus Mitgliedern der Verwaltung, Gemeinderäten und externen Fachleuten entscheidet am 17. Dezember.

Wie Stadtbaumeister Andreas Tisch erläuterte, sollen einerseits Wohngebäude sowohl mit Sozialwohnungen als auch mit frei finanzierten Wohnungen gebaut werden. Daneben sollen öffentliche Parkierungsflächen, Aufenthalts- und Grünbereiche entstehen. Die Wohnbebauung soll "städtebaulich und architektonisch ansprechend" geplant werden, so die Vorgabe, "die Ausnutzung der Grundstücke im bebauten Bereich optimiert sein". Insgesamt soll "attraktives und bezahlbares Wohnen für ein breites Spektrum an Bewohnern ermöglicht werden", ergänzt durch ein stimmiges Außenanlagenkonzept, sodass eine Aufwertung des Wohnumfelds im Quartier erreicht wird. "Wir wollen auch wirtschaftliche Lösungen", sagte Tisch.

Für Mathias Pütz (CDU) ist die Mehrfachbeauftragung "ein konsequenter Schritt", da Beplanung und Bebauung des Areals "nicht einfach" seien. Insofern hoffe man auf gute Vorschläge und letztlich auf eine "anspruchsvolle, ästhetische Lösung". Aus Sicht der CDU könnten die frei finanzierten Wohnungen auch durch einen privaten Bauträger umgesetzt werden, so Pütz weiter. Manfred Zuber (SPD) sprach die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum an, vor allem junge Familien hätten in Walldorf "kaum eine Chance, eine Wohnung zu finden". Auf dem Areal seien "kreative Ideen gefordert", die Planer müssten "die beste Lösung finden" und das richtige Maß zwischen Nachverdichtung und Freiflächen ausloten. Für den wegfallenden Spielplatz müsse Ersatz geschaffen werden, eventuell an anderer Stelle.

"Handlungsnotwendigkeit", wieder verstärkt in den Mietwohnungsbau einzusteigen, sah Wilfried Weisbrod (Grüne). Dafür eigne sich die gewählte Fläche. Da in den Planungshinweisen lediglich von den "aktuellen Anforderungen an energieeffizientes Bauen" die Rede war, bat er darum, den Grundsatzbeschluss nicht zu vergessen, städtische Gebäude nur noch im Passivhaus-Standard zu errichten. Was die Wohnungsgrößen angeht, sah Weisbrod eine zunehmende Zahl an Ein- und Zwei-Personen-Haushalten, für die man vorsorgen müsse. Für Günter Lukey (FDP) sind in der Innenentwicklung "Sensibilität und Umsicht" gefordert. Nach seinen Worten würde es "der Stadt gut zu Gesicht stehen, Mietwohnraum für Familien zu schaffen", damit diese nicht in Nachbargemeinden abwandern müssten.