Walldorf. (rö) Kurz vor Weihnachten 2018 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe im Walldorfer Gemeinderat seine aktuellen Pläne für den Ausbau der A 5 auf der Gemarkung der Astorstadt inklusive der Sanierung des Autobahnkreuzes vorgestellt. Diese könnten, so der bisherige Stand der Planungen, im Jahr 2022 beginnen. Zuvor wird die A 5 ab September 2019 auf Gemarkung St. Leon-Rot saniert.

Unzufriedenheit gab es damals im Walldorfer Gremium vor allem, weil die Pläne keine zusätzliche Autobahnausfahrt vorsehen, mit der man den Verkehr von Süden her früher als jetzt in Richtung Industriegebiet von der A 5 ableiten könnte. Hier, so damals der Tenor, will die Stadt noch einmal nachfassen. Einverstanden zeigte sich der Rat dagegen mit anderen Planungen des Regierungspräsidiums, so mit dem vorgesehenen Lärmschutz und auch mit der sogenannten "Omega-Lösung" für die Rennbahnstraße - anstelle der heutigen, zu niedrigen und zu schmalen Unterführung soll nach dem Ausbau eine Brücke in Form des griechischen Buchstabens über die A 5 führen. Dafür muss der Autobahndamm um zwei Meter abgesenkt werden.

Widerstand gegen diese Omega-Brücke regt sich jetzt aber an anderer Stelle. Landwirt Hans-Albert Nauert, Seniorchef des gleichnamigen Spargelhofs, ist von den Planungen unmittelbar betroffen, hat bereits das Gespräch mit der Stadt gesucht und einen Brief an Ministerpräsident Kretschmann geschrieben. Er sieht gleich mehrere Probleme, sollten die Pläne verwirklicht werden: Der Betrieb, den heute sein Schwiegersohn Lars Krüger führt, würde Flächen verlieren, während der Bauzeit würden viele Kunden von Spargelzelt und Hofladen wegbleiben und schließlich werde der künftige Weg über die Autobahn für alle Radfahrer beschwerlicher und länger.

Das Regierungspräsidium plant, die Unterführung im Zug des A 5-Ausbaus durch eine Brücke in Form des griechischen Buchstabens „Omega“ zu ersetzen. Plan: Regierungspräsidium Karlsruhe

"Für uns ist das eine Katastrophe", sagt Nauert. Dem Betrieb geht es nach seinen Worten wie vielen Landwirten: "Die Kosten steigen, die Einnahmen stagnieren." Der Mindestlohn und die Sozialausgaben für die Erntehelfer machten in Verbindung mit dem Klimawandel den Spargel "zunehmend zur Nullnummer", das Getreide könne man "sowieso vergessen" und jetzt drohe auch noch der Verlust von Flächen, auf denen heute die Strauße und Pensionspferde weiden. "Wir haben viele Pachtflächen, das meiste gehört der Stadt", sagt Nauert mit Blick auf den zusätzlichen Flächenbedarf für die Omega-Brücke - Pferdekoppeln und Weideland müssten weichen.

Für die zahlreichen Radfahrer, die die Rennbahnstraße frequentieren und die ohnehin schon von Walldorf aus eine kleinere, ähnlich geschwungene, aber sehr eng geführte Brücke über die B 291/ Westumgehung überqueren müssen, verdopple sich der Weg, meint Nauert. Er bedaure schon jetzt Radfahrer, die in Richtung Reilingen und Hockenheim wollen oder die es zur Naherholung in den Wald "Reilinger Eck" zieht, "wenn sie dann über zwei Brücken fahren müssen".

Landwirt Hans-Albert Nauert kritisiert die geplante "Omega-Lösung" für die Rennbahnstraße. Er würde durch den Bau Fläche verlieren. Foto: Rößler

Sobald die Unterführung für die Bauarbeiten gesperrt wird, gibt es für alle ohnehin einen noch viel größeren Umweg: vom Nauert-Hof aus durch den Wald und über die L 723, erst dann weiter in Richtung Walldorf. "Das sind mindestens drei Kilometer Umweg", meint Nauert, der selbst regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist. Während der voraussichtlich langen Bauzeit - die Gesamtmaßnahme soll sich über vier Jahre hinziehen - befürchtet Nauert, dass dem Hof "die Einnahmen wegbrechen", weil der Weg für die Kundschaft deutlich erschwert wird. "Ich glaube kaum, dass das Land uns für die Ausfälle entschädigen will", schmunzelt der Landwirt trotz des ernsten Hintergrunds.

Deshalb könne er nur hoffen, "dass bei denen die Einsicht reift", dass die Brücke eine viel schlechtere Lösung als eine neuere, aufgeweitete Unterführung sei. Warum die Pläne dafür nicht weiter verfolgt wurden, weiß er nicht. Nauert wundert sich auch, dass sich bisher kein öffentlicher Widerstand geregt hat. "Jeder, mit dem man spricht, will nicht über zwei Brücken fahren." Und auch die Vereine in der Nachbarschaft, Schützen- sowie Reit- und Rennverein, müssten seiner Ansicht nach doch gegen die Pläne sein. "Ich glaube, die haben das noch nicht so richtig registriert", vermutet Nauert.

Der Landwirt hofft jetzt, dass er mit seinem Anliegen nicht auf taube Ohren stößt. Wie das Regierungspräsidium Ende 2018 im Gemeinderat erklärte, stehen alle Maßnahmen noch unter Genehmigungsvorbehalten. Das Planfeststellungsverfahren könnte Ende 2019 oder Anfang 2020 beginnen, der Ausbau 2022 - wenn sich keine Verzögerungen, etwa durch Einsprüche, ergeben.