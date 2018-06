Walldorf. (rö) Der FC-Astoria Walldorf wird 110 Jahre alt. Zudem harren im Dietmar-Hopp-Sportpark mehrere neue Gebäude der Einweihung. Das muss gefeiert werden: Am Freitag, 29. Juni, findet ein großes Sportfest im Stadion statt. Beginn ist um 16 Uhr mit einem Bambiniturnier, an dem Mannschaften aus Walldorf, Mühlhausen und Reilingen teilnehmen. Der offizielle Teil mit Ansprachen und Vorstellung der ersten und zweiten Mannschaft samt neuer Spieler schließt sich ab 18 Uhr an. "Es sind alle eingeladen, Mitglieder und die, die es werden wollen, Freunde und Sponsoren", wirbt FCA-Präsident Willi Kempf für das Fest. Der Erlös aus Essen und Getränken zu Sonderpreisen geht zudem an "eine gute Sache": an das Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg.

Neu geschaffen im Sportpark wurden in den letzten Monaten das Gymnastikgebäude mit Kraft- und Versammlungsraum sowie Büros, der Bambini-Rasenplatz, auf dem auch die Torhüter trainieren, der Anbau mit Umkleideräumen an der Pizzeria "Astoria", die TV-Plattform im Bereich der Sprecherkabine im Stadion und die Stehstufen am Kunstrasenplatz. "Die Investitionen haben wir nur dank der Dietmar-Hopp-Stiftung durchziehen können", sagt Willi Kempf, wie der Verein ohnehin "seine Existenz nur Dietmar Hopp und seiner Stiftung zu verdanken" habe.

Der heutige FCA hat seit seiner Gründung als "Fußballclub Astoria Walldorf" im Oktober 1908 im Gasthaus "Zum Stern" eine bewegte Geschichte hinter sich. Damals waren die Vereinsfarben noch grün-rot, nicht blau-weiß, das erste Spiel ging an Weihnachten in Wiesloch verloren, den ersten Sieg gab’s im Januar 1909 gegen einen weiteren Nachbarn, nämlich Viktoria Sandhausen. Namensänderungen, Trennungen und Zusammenschlüsse prägten die folgenden Jahrzehnte, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg neben dem reinen Fußballverein (1. FC 08 Walldorf) auch die Fußballabteilung der SG Astoria gab. Beide fusionierten dann 1995 zum heutigen FC-Astoria.

"Ab 2004 ist es mit dem Verein aufwärtsgegangen", blickt Willi Kempf auf die jüngere Historie mit den Aufstiegen in die Oberliga (2007 unter Trainer Roland Dickgießer) und die Regionalliga (2014 unter Trainer Guido Streichsbier) sowie den Erfolgen im DFB-Pokal: War 2014 schon in der ersten Runde gegen Hannover 96 Schluss, gab es 2016/17 unter Coach Matthias Born zwei Sensationen und ein knappes Aus: Nach Siegen gegen den damaligen Bundesligisten Darmstadt 98 und den Zweitligisten VfL Bochum musste der FCA erst im Achtelfinale gegen Arminia Bielefeld, einen weiteren Zweitligisten, nach Elfmeterschießen die Segel streichen.