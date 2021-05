Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Wir wollten solchen Leuten nicht unwidersprochen eine Bühne lassen": So begründen Uwe Boch, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf, und SPD-Stadträtin Elisabeth Krämer ihr Engagement im Netzwerk "Solidarisch durch die Krise" mit Angehörigen der evangelischen Kirchengemeinde, Mitgliedern von FDP, Grünen und SPD, der "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes", der "Antifa" und mit zahlreichen Privatpersonen. Das Netzwerk veranstaltete wiederholt Gegenkundgebungen wider die sogenannten "Montagsspaziergänge" und "Querdenker"-Demonstrationen in der Walldorfer Stadtmitte.

Ab September 2020 traf man sich Boch zufolge montags, um sich "auf fantasievolle und kreative Weise" mit den Äußerungen der Querdenker auseinanderzusetzen. Die hatten zunächst mit sogenannten "Montagsspaziergängen" gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestiert, gegen Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen, Impfungen und anderes.

Bei einigermaßen mit Argumenten unterlegter Kritik blieb es dabei nicht, auch nicht bei Polemik oder Beleidigungen, da wurde es menschenverachtend und sogar rechtsextrem: "Da waren kreisbekannte Faschisten, Nazis und Reichsbürger dabei", weiß Boch, "und von denen haben sich die übrigen Querdenker gar nicht distanziert". Das sei "eine Farce" gewesen, so Krämer, als Beispiel sind ihr Lügen über angeblich an Corona-Gegenmaßnahmen gestorbene Kinder in Erinnerung geblieben. Und am Gedenktag an die Novemberpogrome "stellten wir Kerzen an den Stolpersteinen auf" – an den kleinen Gedenktafeln für ermordete jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger – "und die relativierten den Holocaust". Das Netzwerk fühle sich vom Verfassungsschutz bestärkt, der die Querdenker-Szene jetzt beobachtet.

Von Spaziergängen gingen die Querdenker zu Demonstrationen auf der Drehscheibe über, mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, "als die prominenten Querdenker wie Bodo Schiffmann dabei waren", erzählt Elisabeth Krämer, auf den Sinsheimer Arzt Bezug nehmend, der Verschwörungstheorien zu Corona verbreitet und gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Szene sei gut vernetzt, hat sie entdeckt, und daher habe es "einen regelrechten Tourismus" nach Walldorf gegeben, aus Nußloch, Sinsheim, Bad Schönborn und weiteren Orten.

Wollen die Öffentlichkeit wachrütteln und Querdenkern contra geben: Elisabeth Krämer und Uwe Boch. Foto: Lerche

Bis kurz vor Ostern dieses Jahres fanden Demonstrationen und Gegenkundgebungen in Walldorfs Ortsmitte statt, so Boch, zwischenzeitlich auch auf dem Marktplatz. Dann kam der "Lockdown" und vor einigen Wochen gingen die Querdenker-Treffen wieder los. "Sechs Ordner, zehn Leute" zählte Krämer. "Und wir waren die einzigen Zuhörer", so Boch.

Sie schreiben den Schwund auch den Bemühungen und Argumenten des Netzwerks "Solidarisch durch die Krise" zu, das mit Reden, Andachten, Livemusik oder Bildpräsentationen aktiv war. Wichtig dabei war, "nicht nur ,gegen’ etwas zu sein, sondern für etwas einzutreten", so Boch, "für eine solidarische Gesellschaft".

Auf "Telegram", der von Querdenkern bevorzugten Internet-Plattform, habe es einen Riesenkrach gegeben, so Pfarrer Boch, und die Querdenker hätten sich mit den rechtspopulistischen oder rechtsextremen Mitstreitern überworfen. "Dann waren es viel weniger, aber die Verschwörungstheorien, die Vorwürfe gegen Bill Gates, die Warnungen vor Impfungen, die blieben." Leider fänden jetzt wiederum Querdenker-Proteste freitags in Wiesloch Zulauf.

"Klar, viele haben in der Krise Angst um ihre Existenz, aber das reicht nicht als Begründung", meint Uwe Boch. Mit guten Argumenten unterlegte Kritik sei nicht nur erlaubt, sondern notwendig. Aber: "Dass die behaupten, es gäbe keine Meinungsfreiheit, ist absurd", betont er. "Was die alles sagen oder auf Plakate schreiben durften, ohne Konsequenzen, ist unerträglich." Für ihn ist es widersinnig, auf einer genehmigten Demonstration mitten in einer Stadt von "Diktatur" und "Unterdrückung" zu sprechen. Elisabeth Krämer wundert sich: "Was ist Meinungsfreiheit in deren Augen? Dass jeder ihre Meinung teilen muss? Dass niemand widersprechen darf?" Darauf müsse man doch jederzeit gefasst sein. Sie unterstreicht: "Die Querdenker können ihre Meinung äußern, aber sie dürfen niemanden angreifen."

"Meinungsfreiheit endet da, wo sie Solidarität verhindert, wo eigentlich nur purer Egoismus maskiert werden soll. Sie endet, wenn es um Leben und Gesundheit anderer Menschen geht, wenn sie in Hetze umschlägt", findet Pfarrer Boch: "Sie endet da, wo die Grundrechte der anderen Menschen beginnen."

Bei führenden Querdenkern habe er das Gefühl, dass die Corona-Krise nur Vorwand sei, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Politisch etwa, daher seien beispielsweise Vertreter der AFD und der zur Landtagswahl gebildeten Gruppierung "Wir 2020" in Walldorf gewesen. "Und der Ballweg, der die Markenrechte am Querdenker-Begriff hat, macht damit einen Haufen Asche", so Boch.

"Die ganze Bewegung wird instrumentalisiert – und mit der Rede von Meinungsfreiheit ist es nicht weit her, wenn man nur das Instrument ist." Daher der Widerstand gegen die Querdenker: um klarzumachen, dass Walldorf nicht egal sei, was da passiere, so Elisabeth Krämer, und "um denen nicht die Meinungsmache zu überlassen". Sie ergänzt: "Ich kann eine Ausgangssperre gut kritisieren, ohne mich mit Anne Frank oder anderen NS-Opfern zu vergleichen." Boch stimmt ihr zu: "Ich finde auch nicht alle Corona-Maßnahmen sinnvoll, aber wenn alle in diesem Land versuchen, die Krise gemeinsam zu bekämpfen, kann ich mich nicht dagegenstellen und jeden Tag alles kritisieren."

"Wir wollen auch wachrütteln": Die beiden hoffen, mit den Gegenkundgebungen einer breiten Öffentlichkeit auch vor Augen geführt zu haben, "was für große rechte Gruppierungen wir hier haben" und dass die "offen rechte, antisemitische und homophobe Sachen von sich geben". Das sei beängstigend, so Elisabeth Krämer "und wir dürfen nicht warten, bis es schlimmer wird". Daher wolle das Walldorfer Netzwerk die Querdenker weiter beobachten, beispielsweise auch in Wiesloch, die Äußerungen benennen, sie kommentieren und bei Bedarf an Widerworten nicht sparen. Krämer: "Das ist unsere Pflicht."