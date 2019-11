Walldorf. (pol/mare) Die Rauchwolke war weithin sichtbar: Beim Brand eines Autos im Walldorfer Ikea-Parkhaus am Samstag gegen 15.15 Uhr ist ein Mann verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Aus bisher unbekannter Ursache war der Volvo im unteren Parkdeck in Brand geraten. Der Halter des Wagens versuchte noch, den Brand selber zu löschen, verletzte sich hierbei aber am Arm und musste im Anschluss nach Ludwigshafen in eine Spezialklinik zur Behandlung gebracht werden.

Das Fahrzeug Auto geriet vollständig in Brand. Dadurch wurde auch das danebenstehende Auto stark beschädigt. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Während des Feuerwehreinsatzes wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei bisher nicht beziffern, da nicht genau feststand, wie viele Fahrzeuge neben den beiden direkt betroffenen durch den Brand und die Löscharbeiten beschädigt worden sind.

Das Parkhaus musste geräumt werden und bleibt bis auf weiteres aufgrund der Brandschäden gesperrt.