Walldorf. (pol/mare) Groß gegen Klein lautete das ungleiche Duell bei einem Unfall in Walldorf. Und das Resultat war entsprechend: Der Fahrer eines Opel Corsa wurde beim Crash mit einem BMW schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Am Ostersamstag gegen 11.15 Uhr wollte ein 71-jähriger Opel-Fahrer in Walldorf von der Landesstraße L723 nach links in die Wieslocher Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine rote Ampel und stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, der in Richtung Walldorf unterwegs war. Der BMW krachte dabei in die Seite des Opels.

Der Unfallverursacher erlitt beim Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen, der BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.