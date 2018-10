Walldorf. (pol/mare) Ein aggressiver Radfahrer, eine Gruppe, die Bemerkungen macht, die Kerwe - das war am Sonntag gegen 1 Uhr in der Nacht eine explosive Mischung. Das berichtet die Polizei.

In der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 54 in der Nähe einer Tankstelle kam es nämlich zu einer Schlägerei. Und das war passiert: Ein unbekannter Radfahrer fuhr freihändig an drei jungen Männern vorbei, die sich dort aufhielten. Das Trio machte eine Bemerkung in Richtung des Radlers hinsichtlich seiner Fahrweise. Der Radfahrer stoppte sofort - und ging aggressiv auf die Gruppe zu.

Es blieb aber nicht bei Worten und Drohgebärden - zwischen dem Radler und einem 23-Jährigen kam es zunächst zum Gerangel. Fünf weitere Menschen kamen derweil zum Ort des Schlagabtauschs - und zwei davon mischten kräftig mit: Sie schlugen und traten auf den 23-Jährigen ein, der dabei verletzt wurde.

Inzwischen war die Polizei verständigt worden, doch die Streife begegnete lediglich dem Trio. Ihre Widersacher konnten die drei Männer aber nicht genau beschreiben. Nur so viel: Sie sollen alle um die 20 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht entsprechend nach Zeugen des Vorfalls. Diese können sich beim Polizeirevier Wiesloch melden. Und zwar unter der Telefonrufnummer 06222/57090.