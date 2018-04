Walldorf. (pol/mün) Zwei Promille Blutalkohol bei jeweils zwei Männern haben am Mittwochabend deren Sinne offenbar so vernebelt, dass sie die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen mussten. Sie hatten Polizisten beleidigt und attackiert, heißt es in dem Behördenbericht.

Eigentlich wollte Polizisten einem in der Dannheckerstraße liegenden Mann nur helfen. Gegen 23 Uhr hatten sie ihn entdeckt und fanden ihn offensichtlich stark betrunken auf dem Gesicht liegend. Im Gesicht hatte er mehrere Hautabschürfungen, offensichtlich war er zuvor alkoholbedingt mehrfach gestürzt. Als sie ihn ansprachen, beleidigte der 37-Jährige die Beamten der Reviere Wiesloch und Hockenheim.

Bei der Feststellung der Personalien kam ein stark schwankender 41-Jähriger zu den Beamten. Er stand offensichtlich ebenfalls stark unter dem Einfluss von Alkohol. Auch er beleidigte die Polizeibeamten und störte sie bei ihrer Arbeit.

Der 41-Jährige wurde von den Polizisten zu Boden gebracht und fixiert, heißt es in dem Bericht, dann habe er versucht, die Beamten zu treten. Mit Unterstützung einer weiteren Funkwagenbesatzung sollte der 41-Jährige zum Streifenwagen gebracht werden. Hier habe er dann nach einer 40-jährigen Polizeibeamtin getreten und sie am Arm und Knie leicht verletzt,

Deswegen landete der 41-Jährige in einer Zelle im Revier Wiesloch. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Störung von Amtshandlungen, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Der andere 37-jährige Mann wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, auch er hatte über 2 Promille intus. Er wurde wegen Beleidigung angezeigt.