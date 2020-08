Zeltspektakel-Macher Jürgen Vogel in seinem Waghäuseler Büro. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. "Wo kann man im Sommer eine aufregende, spaßige und unterhaltsame Zeit erleben? Natürlich beim Zeltspektakel Walldorf, dem Superevent für Kinder, Jugendliche und Erwachsene", heißt es auf der Homepage der Walldorfer Event-Agentur "In Petto". Das Problem: In diesem Jahr fallen deutschlandweit die allermeisten Großveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer.

Auch das in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus beliebte, inzwischen schon traditionelle Zeltspektakel fällt der allgemeinen Absageflut zum Opfer, was nicht nur Jürgen Vogel von der Veranstaltungsagentur bedauert. "Es sind außergewöhnliche Zeiten für uns alle. Umso tragischer, dass es uns ausgerechnet zum 20-jährigen Jubiläum trifft."

Vogel hatte im Vorfeld mit Bürgermeisterin Christiane Staab und dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann von der Stadt Walldorf diskutiert, in welcher Form unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eine solche Veranstaltung im Zelt möglich sei. "Normalerweise haben wir etwa 250 Besucher pro Tag, doch mit 40 Gästen, die sich im Rundzelt verlieren würden, ergibt das keinen Sinn, abgesehen vom finanziellen Aspekt und der fehlenden Atmosphäre, die das Zeltspektakel auszeichnet." Eineinhalb Jahre Vorlaufzeit und Organisation seien "für die Katz" gewesen, die Absage habe schon Magenschmerzen verursacht.

"Es gibt schönere Tage", sagt Jürgen Vogel und berichtet, dass die komplette Veranstaltungsbranche im Moment kein Licht am Ende des Tunnels sehe. "Wir sind die letzte Branche, die weiterhin nicht voll arbeiten darf. Es sind zwar kleinere Events möglich, doch wirtschaftlich nicht umsetzbar." Die Veranstaltung wurde nun, in Absprache mit den Künstlern, "die genauso schlecht dran sind", um ein Jahr verschoben, obwohl das finanzielle Risiko auch 2021 besteht, wie Vogel ausführt. Gagen im Wert von 220.000 Euro kann er nach eigenen Angaben wegen der Absagen in diesem Jahr nicht ausbezahlen, was heißt, dass dieses Geld auch nicht bei den Künstlern ankommt – ähnlich einem Arbeitsverbot. Im Moment werde nur abgewickelt, so Vogel.

Viele Menschen hätten sich bereits auf das "Sommerferienprogramm für die ganze Familie" gefreut und sich mit Tickets eingedeckt. Jetzt bittet Vogel um Geduld und Verständnis und verspricht, dass die Eintrittskarten für alle Termine im nächsten Jahr Gültigkeit haben, zumal fast alle Künstler für 2021 am Start sind. "Wer die Tickets behält, trägt damit auch zum Erhalt der regionalen Kulturlandschaft bei." Natürlich könne jeder seine bereits gekauften Eintrittskarten zurückgeben – oder sich schon für das nächste Zeltspektakel eindecken. "Ich wünsche mir, dass die Menschen weiterhin zu uns kommen, zumal wir nach wie vor mit einem tollen Programm aufwarten."

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte Vogel mit "viel mehr Aufwand als normal" mit der deutschen Comedy- und Musikszene sowie dem Ticketing via Telefon und per E-Mail die Ersatztermine festgemacht. Vogel berichtet, dass viele Familien und Stammkunden seit Jahren ihren Sommerurlaub nach den Terminen des Zeltspektakels ausrichten und zum Ende der Ferienzeit ihre Freizeit im Zirkuszelt bei der Grillhütte am Tierpark Walldorf verbringen. "Dafür bin ich sehr dankbar. Auch, dass sich bereits viele Abo-Kunden gemeldet haben und ihre Tickets behalten wollen." Man müsse der Situation Rechnung tragen, denn Jammern helfe nichts. Im nächsten Jahr, "wenn der Corona-Spuk hoffentlich Geschichte ist", wird dann ein kurzweiliges Programm mit Kabarett, Kleinkunst, Konzert, Filme, Zirkus sowie Gastronomie in Walldorf wieder für Vollbedienung sorgen.

Was Lust auf 2021 macht? "Persönlich freue ich mich auf Comedian Simon Pearce aus München, der mit seinem Programm ,Allein unter Schwarzen’ die Szene aufmischt, sowie auf den Schauspieler Hans-Joachim Heist, Komiker aus Seeheim-Jugendheim." Bekannt wurde Heist vor allem in der Rolle als Gernot Hassknecht in der "Heute-Show" im ZDF. "Ein Highlight. Er gehört zur Crème de la Crème in der deutschen Comedy-Szene und schlüpft bei uns in die Rolle des großen Heinz Erhardt", verrät Vogel.

Weiter punktet das Walldorfer Kabarett-Comedy-Zirkus-Festival mit Acts wie Stefan Waghubinger, Nektarios Vlachopoulos, Bärbel Stolz oder "Zucchini Sistaz & Wildes Holz", die allesamt Anfang September mit einer Late-Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" starten und zwei Wochen lang beste Live-Unterhaltung und pures Sommer-Feeling bieten sollten.

"Jetzt geht es am 30. und 31. August 2021 gleich zwei Mal mit den fabelhaften Unterhaltungsstars Maybebop los und in der Folge mit fast allen Künstlern, die in diesem Jahr aufgetreten wären", eröffnet Vogel. Wie seit Jahr und Tag wartet dann auch wieder eine finale Zirkusgala mit Livemusik von Olli Roth sowie ein Brunchbüfett auf die Besucherschar.

Info: www.zeltspektakel.info